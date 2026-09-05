"Генетическая память работает": украинцы рассказали, чем запасаются на зиму
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Мнения респондентов по этому вопросу разделились
На фоне ударов россиян по складам торговых сетей в некоторых супермаркетах наблюдается отсутствие некоторых продуктов. Однако не все украинцы запасаются продуктами на случай чрезвычайных ситуаций в зимний период.
Об этом свидетельствуют комментарии граждан под опросом "Телеграфа". Следует отметить, что ответы респондентов разделились почти поровну.
На вопрос: "Держите ли вы запасы воды и еды длительного хранения на случай ЧС?", украинцы дали разные ответы. Некоторые отметили, что покупают про запас крупы и другие продукты, но в небольшом количестве, поскольку они могут быстро испортиться. С другой стороны, люди говорят, что нет острой потребности в больших запасах и уверены, что проблем с едой в Украине не будет.
"На всю жизнь, не напасешься";
"Нет, без паники молимся Богу и верим в ВСУ! Слава Украине!";
"Нет все есть на огороде и в погребе, магазинные только две бутылки масла и пакет макарон";
"Что запасать? Сегодня дома, завтра неизвестно где";
"Вода есть. Пауэрбанки. Крупы не покупаю, потому что быстро портятся";
"Живем одним днем. Ничего не храним. Дай Бог выжить";
"Да, имею не большой запас воды для туалета, 9 этаж";
"С этими придурками все может случиться! Надо какие-то запасы иметь…";
"Да, конечно";
"А где в квартире можно запастись тонами воды?";
"Нет. Но хотелось бы";
"Есть только запас воды и пауэрбанки";
"Да, держу. Неизвестно, что завтра будет";
"Да";
"6 литров всегда. Потому что могут отключить, на несколько часов";
"Да";
"Какой украинец без запасов? Мы и до войны имели. Генетическая память работает";
"Да";
"Нет, по поводу еды — на рынке есть все необходимое, а по поводу воды — есть колодцы";
"Надо, чтобы было. И немного воды, и немного еды";
"40 л воды есть, крупы разные, где-то 10 кг";
"Нужно запасать средства, а не продукты";
"Нет";
"Ni";
"Да";
"Да";
"Да";
"Да";
"Нет";
"Нет";
"Поскольку неизвестно, что может произойти!" — указано в ответах украинцев.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы объяснили, на чем начали жестко экономить и речь идет не только об одежде и технике.