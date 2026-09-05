"Генетическая память работает": украинцы рассказали, чем запасаются на зиму

Мнения респондентов по этому вопросу разделились

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На фоне ударов россиян по складам торговых сетей в некоторых супермаркетах наблюдается отсутствие некоторых продуктов. Однако не все украинцы запасаются продуктами на случай чрезвычайных ситуаций в зимний период.

Об этом свидетельствуют комментарии граждан под опросом "Телеграфа". Следует отметить, что ответы респондентов разделились почти поровну.

На вопрос: "Держите ли вы запасы воды и еды длительного хранения на случай ЧС?", украинцы дали разные ответы. Некоторые отметили, что покупают про запас крупы и другие продукты, но в небольшом количестве, поскольку они могут быстро испортиться. С другой стороны, люди говорят, что нет острой потребности в больших запасах и уверены, что проблем с едой в Украине не будет.

Вопрос редакции

"На всю жизнь, не напасешься";

"Нет, без паники молимся Богу и верим в ВСУ! Слава Украине!";

"Нет все есть на огороде и в погребе, магазинные только две бутылки масла и пакет макарон";

"Что запасать? Сегодня дома, завтра неизвестно где";

"Вода есть. Пауэрбанки. Крупы не покупаю, потому что быстро портятся";

Комментарии пользователей

"Живем одним днем. Ничего не храним. Дай Бог выжить";

"Да, имею не большой запас воды для туалета, 9 этаж";

"С этими придурками все может случиться! Надо какие-то запасы иметь…";

Комментарии пользователей

"Да, конечно";

"А где в квартире можно запастись тонами воды?";

"Нет. Но хотелось бы";

"Есть только запас воды и пауэрбанки";

"Да, держу. Неизвестно, что завтра будет";

"Да";

"6 литров всегда. Потому что могут отключить, на несколько часов";

Комментарии пользователей

"Да";

"Какой украинец без запасов? Мы и до войны имели. Генетическая память работает";

"Да";

"Нет, по поводу еды — на рынке есть все необходимое, а по поводу воды — есть колодцы";

"Надо, чтобы было. И немного воды, и немного еды";

"40 л воды есть, крупы разные, где-то 10 кг";

Комментарии пользователей

"Нужно запасать средства, а не продукты";

"Нет";

"Ni";

"Да";

"Да";

"Да";

"Да";

"Нет";

"Нет";

"Поскольку неизвестно, что может произойти!" — указано в ответах украинцев.

Комментарии пользователей

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы объяснили, на чем начали жестко экономить и речь идет не только об одежде и технике.