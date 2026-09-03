Ни одна крупа не пропадет: один лайфхак спасет от плесени и пищевой моли

Больше не придется покупать поглотители влаги

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Кладовые и кухонные шкафы редко проветриваются, а перепады температуры создают внутри своеобразный микроклимат с повышенной влажностью. Именно влажный воздух приводит к тому, что мука слипается, специи теряют аромат и превращаются в камень, а сухофрукты покрываются липким налётом. Кроме того, сырость приводит к появлению вредителей и образованию плесени.

Справиться с этой проблемой можно без покупки дорогих поглотителей влаги. Для этого достаточно использовать обычный рис.

Рис — естественный и очень эффективный поглотитель влаги. Не зря некоторые хозяйки кладут несколько зёрен риса прямо в солонку, чтобы соль не отсыревала. По такому же принципу его можно использовать для поглощения влаги в кладовке или кухонном шкафу.

Для этого рис нужно насыпать в небольшой мешочек из ткани, марли или даже в чистый дышащий носок, плотно завязать и подвесить на полке в кладовой или поставить прямо среди банок с крупами.

Для усиления эффекта в мешочек можно добавить пару сушеных лавровых листьев, веточку лаванды или несколько капель эфирного масла, так как резкий аромат этих растений отпугивает моль и мелких насекомых, которые не переносят подобных запахов.

Фото сгенерировано ИИ

Но важно учесть, что рис насыщается влагой не бесконечно, и через несколько недель полностью теряет эффективность. Чтобы метод действительно работал, мешочек стоит менять на свежий один-два раза в месяц, а использованный рис можно подсушить в слегка тёплой духовке и использовать повторно.