Кажутся вечными, но быстро портятся: какие продукты не стоит покупать про запас

Важно запасаться с умом

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Украинцы готовятся к зиме, которая может быть тяжелой из-за российских ударов по объектам энергетики и складам, в том числе и с продовольствием. Многие делают запас продуктов, однако некоторые покупки могут оказаться пустой тратой денег.

"Телеграф" рассказывает, какие продукты не стоит покупать впрок в больших количествах. Среди них есть такие, о которых большинство уверены, что они будут "стоять вечно".

Подсолнечное и другие растительные масла

Из-за популярности этого продукта, риска, что будет дефицит и высокие цены, украинцы пытаются запастись растительным маслом. Многие покупают по 5–10 бутылок, потому что существует убеждение, что оно может не портиться чуть ли не годами. Однако на самом деле жиры окисляются, особенно в тепле и на свету. Потому масло может прогоркнуть еще до того, как вы съедите свои запасы.

Орехи и семечки

Этот калорийный и питательный продукт часто рекомендуют иметь на случай дефицита продуктов. Миндаль, грецкие орехи, кешью, семена подсолнечника или тыквы часто покупают большими пакетами, потому что это кажется разумным — много калорий, которые не нуждаются в термической обработке и еще и полезные. Однако это не имеет смысла, ведь из-за высокого содержания жиров они быстро портятся и становятся прогорклыми.

Какие продукты нельзя хранить долго. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Сухофрукты

Еще одна позиция из "набора выживальщика". Изюм, финики, курага и т.д. считаются продуктами длительного хранения. Однако они теряют качество от влаги, могут покрываться плесенью или становиться средой для насекомых, если упаковка неидеальна.

Кофе

Нет смысла делать "стратегический запас" кофе, особенно молотого. Многие боятся остаться без этого напитка, поэтому забивают шкаф пачками. Однако даже упакованный молотый кофе постепенно теряет аромат и вкус, а после открытия упаковки процесс ускоряется. Если решили запастись "на черный день", выбирайте зерновой и в небольших количествах.

Овсянка и готовые сухие завтраки

Овсяные и другие хлопья кажутся идеальной едой для запасов. Они питательны и легко готовятся, достаточно просто залить хлопья кипятком. Однако они имеют четко определенный срок годности, а также могут набраться влаги и посторонних запахов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, действительно ли в магазинах заканчиваются продукты. В некоторых супермаркетах из-за ажиотажа покупатели опустошили полки.