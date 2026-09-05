Відкрили банку — і обід готовий: українка показала, чим варто запастися на зиму
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Ідеальна ситна заготівля на випадок вимкнення електрики
Підготовка до зимового сезону з можливими відключеннями електроенергії та тепла вимагає особливої практичності й продуманості. Українцям радять запасатися не просто крупами, а одразу готувати страви, які довго зберігаються та за потреби перетворюються на повноцінний гарячий прийом їжі буквально за пару хвилин.
Підприємниця Віка Чайківська на своїй сторінці в Instagram показала, як готує консерви з перлової каші з м’ясом.
Перлову крупу недооцінюють, вважаючи її сухою або складною у приготуванні. Але при тривалому млінні в духовці разом із м'ясом та овочевою засмажкою перловка стає м'якою, ніжною та ароматною. Свиняча лопатка з невеликою кількістю жиру віддає каші сік, роблячи страву калорійною та ситною, що дуже важливо в холодну пору року.
Для наповнення 14 півлітрових банок знадобиться :
- близько 2 кг соковитої свинини (відмінно підійде лопатка);
- 700 г перловки;
- 300 г цибулі;
- 300 г моркви;
- сіль та перець за смаком.
- Перловку промийте та замочіть у холодній воді щонайменше на чотири години, а краще на всю ніч.
- З натертої моркви та нарізаної цибулі приготуйте класичну засмажку.
- У кожну стерильну банку викладіть шар м'яса (приблизно на третину об'єму), додайте одну повну з гіркою ложку овочевої засмажки та чотири столові ложки вимоченої крупи. Додайте неповну чайну ложку солі, трохи перцю та долийте звичайну холодну воду по "плічка" банки.
- Накрийте банки фольгою або кришками без резинок і відправте в духовку готуватися при 180 градусах.
- Як тільки вміст закипить, зменшіть температуру до 160 градусів і млостіть рівно три години.
- Після запікання щільно закрутіть банки, укутайте їх до повного охолодження, а потім приберіть на зберігання у прохолодне місце.
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