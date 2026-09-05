Відкрили банку — і обід готовий: українка показала, чим варто запастися на зиму

Ідеальна ситна заготівля на випадок вимкнення електрики

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Підготовка до зимового сезону з можливими відключеннями електроенергії та тепла вимагає особливої практичності й продуманості. Українцям радять запасатися не просто крупами, а одразу готувати страви, які довго зберігаються та за потреби перетворюються на повноцінний гарячий прийом їжі буквально за пару хвилин.

Підприємниця Віка Чайківська на своїй сторінці в Instagram показала, як готує консерви з перлової каші з м’ясом.

Перлову крупу недооцінюють, вважаючи її сухою або складною у приготуванні. Але при тривалому млінні в духовці разом із м'ясом та овочевою засмажкою перловка стає м'якою, ніжною та ароматною. Свиняча лопатка з невеликою кількістю жиру віддає каші сік, роблячи страву калорійною та ситною, що дуже важливо в холодну пору року.

Для наповнення 14 півлітрових банок знадобиться :

близько 2 кг соковитої свинини (відмінно підійде лопатка);

700 г перловки;

300 г цибулі;

300 г моркви;

сіль та перець за смаком.

Перловка з м’ясом на зиму. Скріншот Instagram/vica.chaikivska

Перловку промийте та замочіть у холодній воді щонайменше на чотири години, а краще на всю ніч. З натертої моркви та нарізаної цибулі приготуйте класичну засмажку. У кожну стерильну банку викладіть шар м'яса (приблизно на третину об'єму), додайте одну повну з гіркою ложку овочевої засмажки та чотири столові ложки вимоченої крупи. Додайте неповну чайну ложку солі, трохи перцю та долийте звичайну холодну воду по "плічка" банки. Накрийте банки фольгою або кришками без резинок і відправте в духовку готуватися при 180 градусах. Як тільки вміст закипить, зменшіть температуру до 160 градусів і млостіть рівно три години. Після запікання щільно закрутіть банки, укутайте їх до повного охолодження, а потім приберіть на зберігання у прохолодне місце.

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