Почти полтора миллиарда из бюджета под прицелом БЭБ: какая хитрость спасла тендерную империю экс-правоохранителей

Старую фирму "сдали", а тендерный бизнес остался

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Компании, связанные с бывшим сотрудником Минюста Сергеем Павленко и экс-следователем полиции Виталием Шеверуном, получили государственных подрядов примерно на 1,4 млрд грн. Когда одна из ключевых фирм оказалась в поле зрения Бюро экономической безопасности, ее переименовали, сменили адрес и владельца.

Однако тендерный бизнес на этом не остановился. Еще до "перезагрузки" старой компании партнеры создали новую — с почти идентичным названием. Подробнее читайте в материале: Миллиард на ремонтах и вторая жизнь после БЭБ: как экс-работник Минюста и бывший следователь строили "бизнес".

От 200 тысяч до почти полумиллиарда

В сентябре 2022 года сотрудник Минюста Сергей Павленко зарегистрировал ООО "ТЭП-Кепитал". Первый контракт компания получила уже в начале 2023 года — примерно на 200 тыс. грн, без проведения открытых торгов.

Впоследствии этот договор использовали для подтверждения опыта при участии в открытых тендерах.

После этого, согласно данным тендерной документации, компания получила заказов на 490,6 млн грн, в частности от "Укрпочты", Голосеевской и Святошинской РГА.

Отдельные контракты фирмы также стали предметом уголовных производств. В частности, по делу №12025100070001447 правоохранители расследуют возможное завладение средствами во время ремонта подвала под простейшее укрытие стоимостью 1,9 млн грн.

Согласно материалам дела, часть предусмотренных договором работ компания якобы не выполнила, хотя средства за них получила.

Следователь, общие IP и 195 миллионов

В июне 2025 года Сергей Павленко переписал "ТЭП-Кепитал" на Виталия Шеверуна. До 2019 года он работал старшим следователем Национальной полиции в Киевской области.

Шеверун также связан с компаниями "Билдинг Сет" и "Билдинг Сет Трейд".

Согласно материалам расследования БЭБ, "ТЭП-Кепитал" перечислило этим структурам в общей сложности около 195 млн грн. В частности, 129,1 млн грн поступило на счета "Билдинг Сет", а еще 66,5 млн грн — "Билдинг Сет Трейд".

При этом "Билдинг Сет", по данным налоговых органов, имеет статус рискового налогоплательщика и всего двух работников. В "Билдинг Сет Трейд" работал один человек.

В материалах уголовного производства также указано, что для подачи отчетности "ТЭП-Кепитал", "Билдинг Сет" и "Билдинг Сет Трейд" использовали общие IP-адреса.

Во время обыска в одном из помещений, которое фигурирует в расследовании, правоохранители обнаружили 24 печати различных компаний. Среди них были и печати "Билдинг Сет" и "Билдинг Сет Трейд".

Есть и другие связи. Офис "ТЭП-Кепитал" был зарегистрирован в Киеве на улице Ялтинской, 5-Б — по адресу массовой регистрации, где, согласно данным реестров, числились еще 977 компаний. Склад фирма арендовала у ФЛП Юлии Шеверун — жены Виталия Шеверуна.

Договор аренды склада, 2022 год. Арендатор ООО "ТЕП-Кепитал."

Договор аренды склада, 2025 год. Арендатор ООО "ТЕП Кэпитал"

Старую компанию — на иностранца

Когда вокруг "ТЭП-Кепитал" начались проблемы с БЭБ, а также судебные споры с партнерами, в частности с "Окси Банком" и "Укрпочтой", компания начала резко менять свои регистрационные данные.

В апреле 2026 года "ТЭП-Кепитал" переименовали в "Промилекс" и сменили юридический адрес на Запорожье.

Новым владельцем и директором компании стал гражданин Таджикистана Карими Асолат Исматзода. По данным украинских реестров, на него уже оформлено 236 компаний.

По похожему сценарию изменился и "Билдинг Сет". В апреле 2026 года компанию также переписали на Исматзоду.

"Билдинг Сет Трейд" сменил владельца немного раньше — в марте 2026 года. Новым владельцем стал 27-летний Андрей Сосонный, на которого, по данным реестров, оформлено более 500 компаний по всей Украине.

Пока старую фирму "прятали", новая уже зарабатывала

Однако самая интересная деталь заключается в том, что новая компания с почти идентичным названием появилась еще до переоформления старой.

В марте 2025 года было зарегистрировано ООО "ТЭП Кепитал". От старой компании "ТЭП-Кепитал" ее название фактически отличали лишь дефис и точка.

Некоторое время обе структуры работали параллельно.

Новый "ТЭП Кепитал" также использовал связанные с Шеверуном помещения. Склад компания арендовала у Юлии Шеверун по идентичному договору, а офис — у "Билдинг Сет". Примерно за полтора года вновь созданное ООО выиграло государственных тендеров уже примерно на 940 млн грн.

Таким образом, компании, связанные с Сергеем Павленко и Виталием Шеверуном, в общей сложности получили государственных подрядов примерно на 1,4 млрд грн.

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