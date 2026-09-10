"Еду из Киева, там моя посылка завалялась": работник "Укрпочты" из Полтавы покорил сеть (видео)

Пользователи ищут адрес отделения из-за работника

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Обычное видео из отделения "Укрпочты" в Полтаве неожиданно привлекло внимание пользователей Instagram. Причина — не посылка и даже не очередь, а работник, которого автор ролика назвала поводом не так остро реагировать на ожидание.

В комментариях пользователи быстро подхватили шутку автора и потребовали номер отделения и адрес. Некоторые уже мысленно покупают билеты в Полтаву, а другие признаются, что из-за такого работника готовы чаще пользоваться "Укрпочтой".

"Теперь очереди на "Укрпочте" не так уж утомительны", — написала автор видео.

В комментариях подписчики поддержали шутку и начали оставлять свои варианты, почему теперь поход на почту может быть приятнее.

"Между прочим, гораздо быстрее решают проблемы с посылками!"

Комментарий из Instagram

"У нас также все на "Укрпочте" — молодые мужчины как модели на подиуме. Я теперь все посылки принципиально на "Укрпочту" отправляю".

Комментарий из Instagram

"Я уже давно всем знакомым ребятам говорю, чтобы шли на почту работать, а не сидели дома у компьютера".

Комментарий из Instagram

Больше всего людей, похоже, заинтересовало вопрос, где именно можно встретить героя видео.

"Я не из Полтавы, но номер отделения жду. И желательно адрес".

Комментарий из Instagram

"Так, а отделение то какое?))".

Комментарий из Instagram

Впрочем, некоторые пошли еще дальше и уже шутит о поездках в Полтаву.

"Оу-оу-оу! Давайте, я уже бегу на вокзал брать билет Одесса — Полтава".

Комментарий из Instagram

"Еду из Киева, там "ошибочно" моя посылка завалялась".

Комментарий из Instagram

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