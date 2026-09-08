Медленнее "Укрпочты". "Новая почта" резко увеличила время доставки посылок (фото)

Однако украинцы четко понимают, кто в этом виноват

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"Новая почта" увеличила расчетное время доставки посылок. Ранее в НП предупреждали, что могут доставлять посылки с опозданием из-за последствий вражеских ударов по логистическим терминалам почтового оператора.

Посылка корреспондентки "Телеграфа" из Киева в Каменское Днепропетровской области шла шесть дней. Раньше посылки доходили за сутки.

Украинцы делятся в сети своим опытом с пересылкой "Новой почтой" в последнее время. Неделю НП берет на доставку посылки из Одессы в Черновцы.

Еще одна украинка рассказала, что ее посылка застряла в депо Киева. Пишут, что сейчас посылки быстрее доходят через "Укрпочту".

В комментариях украинцы пишут, что во всех проблемах с доставкой виновата Россия, атакующая инфраструктуру НП. "Новой почте" выражают поддержку. Вот некоторые из комментариев:

Просто поблагодарим за то, что они доедут

Мои тоже едут долго, но на что Вы рассчитывали, когда в Киеве всю прошлую неделю гупало без остановки. Главное, что доехало! К Новой почте претензий нет – держитесь!

Почему "Новая почта" стала дольше доставлять посылки

НП всегда была быстрой и надежной. Однако Россия атакует логистические центры и склады почтового оператора. Поэтому приходится перепланировать логистические маршруты и вручную обрабатывать отправления. Потому посылки теперь идут дольше.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Новая почта" переходит на децентрализованную модель сортировки. Также внедряются резервные системы обработки отправок. Цель нововведений – адаптация логистики к работе в условиях военных вызовов, лучшая защита отправлений и поддержание стабильной доставки.