"Їду з Києва, там моя посилка завалялася": працівник "Укрпошти" з Полтави підкорив мережу (відео)

Користувачі шукають адресу відділення через працівника

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Звичайне відео з відділення "Укрпошти" у Полтаві несподівано привернуло увагу користувачів Instagram. Причина — не посилка і навіть не черга, а працівник, якого авторка ролика назвала приводом не так гостро реагувати на очікування.

У коментарях користувачі швидко підхопили жарт авторки й почали вимагати номер відділення та адресу. Дехто вже подумки купує квитки до Полтави, а інші зізнаються, що після такого працівника готові частіше користуватися "Укрпоштою".

"Тепер черги на "Укрпошті" не такі вже й нестерпні", — написала авторка відео.

У коментарях підписники підтримали жарт і почали залишати свої варіанти, чому тепер похід на пошту може бути приємнішим.

"Між іншим, набагато швидше вирішують проблеми з посилками!"

Коментар з Instagram

"У нас також всі на "Укрпошті" — молоді чоловіки, як моделі на подіумі. Я тепер усі посилки принципово на "Укрпошту" відправляю".

Коментар з Instagram

"Я вже давно всім знайомим хлопцям кажу, щоб ішли на пошту працювати, а не оце сиділи вдома біля комп’ютера".

Коментар з Instagram

Найбільше людей, схоже, зацікавило питання, де саме можна зустріти героя відео.

"Я не з Полтави, але номер відділення жду. І бажано адресу".

Коментар з Instagram

"Так, а відділення то яке?))".

Коментар з Instagram

Втім, дехто пішов ще далі й уже жартує про поїздки до Полтави.

"Оу-оу-оу! Давайте, я вже біжу на вокзал брати квиток Одеса — Полтава".

Коментар з Instagram

"Їду з Києва, там "помилково" моя посилка завалялася".

Коментар з Instagram

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