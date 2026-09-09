Очистит кран до блеска: простой кухонный предмет спасает от белого налета

Бытовая химия не понадобится

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Смеситель на кухне или в ванной комнате может быть настоящим украшением интерьера, но эстетичный вид сводится на нет из-за жесткой воды. Буквально после нескольких использований на блестящем металле появляются некрасивые белые разводы и тусклые пятна. В попытках вернуть сантехнике первозданный вид многие используют жесткие губки и агрессивные чистящие средства, чем окончательно портят покрытие.

Как пишет издание iReceptář, вернуть хромированному крану зеркальный блеск можно без бытовой химии и лишних трат, если заглянуть в кухонный ящик с принадлежностями для выпечки.

Почему на смесителях появляется белый налет

Когда капли жесткой воды высыхают на металле, на поверхности остаются растворенные в ней минералы. Именно они образуют белесые или сероватые пятна, из-за которых кран со временем выглядит тусклым и неухоженным.

Как удалить белые пятна на кране

Удалить такие отложения влажной тряпкой не получается. В таком случае можно использовать бумагу для выпечки.

Оторвите небольшой лист пергаментной бумаги и скомкайте его в шарик. Смеситель должен быть сухим. Легкими движениями протирайте скомканной бумагой места с минеральными отложениями. Особое внимание уделите белым кольцам у основания. Начинайте аккуратно, при необходимости слегка усиливая давление. Вы увидите, как отложения постепенно исчезают, а хром начинает блестеть. В завершение протрите поверхность сухой мягкой тканью.

Фото сгенерировано ИИ

Если налет слишком толстый, клинеры рекомендуют предварительно размягчить минеральные отложения уксусом, нанесенным на ткань, и только после этого переходить к мягкой очистке и полировке.

Чтобы не тратить время на удаление застарелого налета, эксперты советуют каждый раз после использования раковины промакивать смеситель сухой салфеткой или микрофиброй. Без оставшихся капель воды минеральным отложениям просто не из чего будет образовываться.

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