Укр

"Одно касание" вместо генеральной уборки: лайфхак, который экономит кучу времени

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Беспорядок в комнате
Беспорядок в комнате. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Простая привычка поможет поддерживать порядок

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Ежедневная борьба с беспорядком часто превращается в замкнутый круг. Вскоре после уборки на столах и стульях снова растут горы вещей. Но существует простой способ разорвать этот круг и тратить на поддержание чистоты минимум времени и сил.

Об эффективной методике "одного касания" и о том, как она помогает организовать домашнее пространство, рассказали эксперты чешского издания Centrum.cz.

Беспорядок образуется, если вещи сразу не отправляются на место, где они должны лежать. К примеру, ключи сначала оказываются на кухонном столе, затем перекочевывают на комод, а одежда со спинки стула днями подолгу ждет своего часа. Предметы накапливаются часами и днями и создают беспорядок в комнатах.

Суть правила "одного касания" заключается в том, чтобы прикасаться к предмету только один раз. Взяли ключи при входе — сразу повесьте их на крючок. Сняли одежду — отправьте ее либо в корзину для белья, либо на вешалку.

Особую пользу этот принцип приносит на кухне. При использовании специй баночки лучше отправлять в шкафчик сразу после добавления в блюдо, а вымытую посуду ставить на сушилку или в шкаф, не оставляя на рабочей поверхности. Это мгновенно освобождает пространство и делает готовку более приятной.

В спальне метод позволяет навсегда избавиться от легендарного "стула с одеждой". Если вещь еще чистая, то ее нужно отправить в шкаф, а если грязная — в стирку.

Как сократить время на уборку - лайфхаки для дома
Фото сгенерировано ИИ

Чтобы система работала без сбоев, у каждого предмета в доме должно быть свое четкое место. Если его нет, рука автоматически положит вещь на ближайшую свободную поверхность. Но даже частичный переход на метод "одного касания" заметно сократит время на уборку.

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#Уборка #Организация #Лайфхак