Масонские знаки и тайные тоннели: как выглядел необычный замок в запорожской степи

Эта территория находится во временной оккупации

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Запорожская область известна прежде всего Хортицей, широкими степями и историей запорожского казачества. Но в этом регионе можно встретить и необычные архитектурные памятники, которые совсем не вписываются в привычный образ юга Украины. Один из них — похожая на средневековый замок усадьба Попова в Васильевке.

"Телеграф" предлагает узнать, как появилась необычная усадьба в Васильевке и что происходило с ней на протяжении XX века.

Земли Поповых и строительство усадьбы

История усадьбы связана с родом Поповых, который владел этими землями с XVIII века. Полковник Василий Попов получил их от императрицы Екатерины II. Позже его внук, также Василий Попов, задумал создать в Васильевке большой дворцово-парковый комплекс.

Строительство продолжалось не один год. В разных источниках встречаются разные даты его начала. Основные работы относят к 1889–1894 годам, тогда как некоторые исследователи указывают более ранний период — 1864–1884 годы, отмечает "Перший Запорізький". Автором проекта называют архитектора Николая Бенуа.

В результате в Васильевке появился целый ансамбль, в который входили главный дворец, флигели, обзорная башня, манеж-конюшня, каретный двор и хозяйственные постройки.

Особенность усадьбы заключалась еще и в архитектуре. В разных зданиях сочетались неоготика, неомавританские мотивы, элементы ренессанса и романского стиля. Для строительства преимущественно использовали кирпич местного производства.

Пять башен, галерея и старинное оружие

Центральным зданием усадьбы был двухэтажный дворец с пятью башнями. Внутри находились бальный зал, картинная галерея, библиотека и коллекция старинного оружия.

Рядом располагались два симметричных неомавританских флигеля, предназначенных для почетных гостей. Еще одной необычной постройкой был так называемый "Английский замок", выполненный в неоготическом стиле.

Отдельное место занимала обзорная башня. Именно она впоследствии стала одним из самых узнаваемых символов Васильевки и сохранилась после исчезновения главного дворца.

Манеж-конюшня также был частью архитектурного ансамбля. В его оформлении использовали элементы итальянского Возрождения. Таким образом, разные сооружения усадьбы заметно отличались друг от друга, но составляли единый комплекс.

Усадьба была не только жилой резиденцией. В комплексе находились библиотека, этнографический музей и обсерватория с телескопом. В коллекциях хранились старинные книги, произведения европейских мастеров и предметы этнографии.

Именно с усадьбой связаны и многочисленные местные легенды. Одна из самых известных рассказывает о разветвленной системе подземных ходов под комплексом. По легенде, некоторые тоннели были настолько высокими, что по ним можно было передвигаться верхом на лошади.

Еще одна версия касается самого Василя Попова-младшего. Как пишет "Мавка", его называли масоном, а необычные элементы кладки на зданиях некоторые исследователи и краеведы связывают с масонской символикой.

Главный дворец не сохранился

В советский период территорию усадьбы использовали для самых разных нужд. Здесь размещались техникумы, жилые и хозяйственные учреждения, больницу и военный штаб.

Главный дворец в 1950-х годах разобрали. Его кирпич использовали для местных нужд. При этом часть построек пережила этот период. До наших дней дошли северо-восточный флигель, обзорная башня, манеж-конюшня и несколько вспомогательных сооружений.

На территории сохранившегося комплекса в 1993 году начал работать музейный комплекс. Усадьба получила статус историко-архитектурного объекта и стала известна как Васильевский историко-архитектурный музей-заповедник "Усадьба Попова". Из-за необычного вида сохранившихся сооружений комплекс часто называли "Замком Попова".

Усадьба Попова в 2022 году. Фото: ZPRZ.CITY

В марте 2022 года усадьба снова оказалась в зоне военных событий. В результате российского обстрела были повреждены стены манежа-арены и других зданий комплекса. После оккупации Васильевки краеведческий музей на территории усадьбы был разграблен.