Здесь гостил Шевченко, работали фонтаны, а потом открыли пивбар: как выглядит уникальная усадьба на Черниговщине

Усадьбе Лизогубов в Седневе больше 300 лет

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В Седневе Черниговской области уже больше трёх веков стоит усадьба, которую основал казацкий полковник. Сегодня здесь можно увидеть самый старый каменный жилой дом Левобережной Украины, парк, где когда-то били фонтаны, и беседку.

Рассказываем подробно про усадьбу Лизогубов.

В конце XVII века Седнев стал имением черниговского полковника Якова Лизогуба. Именно он начал масштабную застройку территории.

Усадьба Лизогубов в Седневе

В 1690 году здесь началось строительство усадебного комплекса. По заказу Лизогуба мастера возвели каменицу. Она представляет собой одноэтажный дом с подвалом, прямоугольный в плане и разделённый на пять помещений, соединенных анфиладой.

Во второй четверти XIX века вместо крыльца на главном фасаде появилась башня с готическими окнами, контрфорсами, декоративными машикулями и зубцами. Именно такой каменицу увидел Тарас Шевченко и сделал ее рисунок.

Интерьер усадьбы. Фото: andy-travel.com.ua

После Якова Лизогуба поместье переходило от одного представителя рода к другому, и каждый добавлял что-то своё. В 1830-х годах, оставив государственную службу, в Седнев переехал Андрей Лизогуб, следом — его брат Илья. Именно братья в середине XIX века превратили усадьбу в архитектурно-парковый ансамбль в романтическом стиле.

Усадьба расположена на высоком берегу Снова, а перепад высоты в отдельных местах достигает 45 метров. Чтобы вода не размывала склоны, дорожки и аллеи прокладывали параллельно им, а территорию дополнительно организовывали с помощью клумб и террас.

Вход в усадьбу. Фото: Facebook/Чернігів і Чернігівщина у фото

Особое место занимала гидротехническая система. В гроте находилось оборудование, связанное с работой фонтанов. По свидетельству исследователей усадьбы, насосы на паровом двигателе поднимали воду с глубины 45 метров.

Снов в те времена был полноводной и судоходной рекой. Поэтому возле усадьбы существовали набережная со скульптурами и небольшой порт. К реке вели многоярусные мраморные лестницы, которые позднее были разрушены.

В разные годы в усадьбе гостили Тарас Шевченко, Лев Жемчужников, Леонид Глибов, Борис Гринченко, Опанас Сластион и другие деятели культуры того времени. Место было не столько парадной резиденцией, сколько творческой площадкой.

Каменица Лизогубов была частично разрушена в 1941–1943 годах во время Второй мировой войны. Реставрационные работы завершили в 1967 году. После этого в здании открыли пивной бар, что вызвало возмущение общественности. Вскоре заведение закрыли, а саму постройку фактически оставили без хозяина.

Беседка Глебова. Фото: Facebook/Садиба родини Лизогубів, містечко Седнів

В результате здание начало разрушаться: были выбиты окна, сняты полы и двери. В 2001 году каменицу отреставрировали силами ОАО ЭК "Черниговоблэнерго" к десятилетию независимости Украины.

С 2009 года территория усадьбы имеет статус государственного историко-культурного заповедника "Усадьба Лизогубов". Здесь сохранились подлинные интерьеры, работает музей.