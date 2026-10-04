Тревожные цифры: число гражданских жертв в Украине резко выросло, сравнение (инфографика)

После резкого спада ситуация снова начала ухудшаться

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За первые восемь месяцев 2026 количество погибших и раненых гражданских в Украине уже превысило итоговые потери за весь 2025 год. Худшим по количеству жертв стал август.

Об этом свидетельствуют данные мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Отмечается, что с января по август 2026 года погибли по меньшей мере 2 222 мирных жителя, еще 13 058 получили ранения. В общей сложности подтверждено 15 280 гражданских жертв.

Это на 55% больше, чем за тот же период 2025 года, и более чем в два раза превышает потери за первые восемь месяцев 2024-го.

В августе ООН задокументировала гибель 372 и ранения 2349 гражданских. Этот месяц стал вторым худшим по количеству жертв в 2026 году после июля.

Почти половина всех жертв в августе пришлась на удары дальнобойным оружием – ракет и беспилотников: 194 человека погибли, 1 077 получили ранения. Большинство таких атак зафиксировали в городах вдали от линии фронта.

Непосредственно у фронта главной угрозой для мирного населения остаются дроны малого радиуса действия. В августе от их ударов погиб 91 человек, еще 727 получили ранения.

Уровень гибели и ранений гражданских в 2026 году является самым высоким с первых месяцев полномасштабного вторжения.

Погибшие гражданские по годам

Пик потерь среди гражданского населения пришелся на 2022 год: с начала полномасштабного вторжения 21 093 человека погибли или получили ранения. В 2023 году показатель снизился – до 6 805 человек.

В 2024-м динамика почти не изменилась: за первые восемь месяцев ООН насчитала 6 888 убитых и раненых, что на 1,2% больше данных за аналогичный период 2023 года. Однако уже в 2025 году число пострадавших выросло до 9 859 человек – сразу на 43% больше предыдущего уровня.

В 2026 году этот рост ускорился. За первые восемь месяцев погибли или были ранены 15 280 гражданских: это на 55% превышает показатель того же периода 2025 года и более чем вдвое – цифры 2024-го.

Число погибших тоже стабильно шло вверх: с 1 392 человек в 2024 году до 1 694 в 2025-м (+21,7%) и 2 222 в 2026-м (+31,2%).

Добавим, что в 2026 году в Украине, согласно предварительным подсчетам, проживает порядка 29 миллионов человек, с возможной погрешностью примерно в один миллион.

Об этом "Телеграфу" ранее говорил заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун рассказал "Телеграфу" в материале: "Сколько украинцев осталось, а сколько вернется после войны – ответы демографа".

Согласно этой цифре и данным, которые огласили в ООН, Россия убила около 0,057% населения Украины — это лишь подтвержденные погибшие мирные жители. Для большей наглядности: это примерно 1 гражданский на каждые 1 768 жителей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава Донбасса рассказал, сколько гражданских остается в области.