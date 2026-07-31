Про этот "замок" знают немногие: на Харьковище спрятана заброшенная усадьба с вековыми елями и загадочной башней

История усадьбы Вебера

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Про Шаровский замок, который считается одной из достопримечательностей Харьковской области, слышали многие. Но не так далеко от Шаровки, в селе Лесном Богодуховского района, стоит ещё одна усадьба, которую местные тоже привыкли называть замком. Известна она куда меньше, а история её при этом тоже интересная.

"Телеграф" рассказывает, где находится и чем примечательна усадьба Вебера.

Это место представляет собой довольно крупный комплекс. Основное здание и хозяйственные постройки занимают около 1200 квадратных метров, еще примерно 400 квадратов приходится на летние сооружения. Вокруг расположен парк, в котором до сих пор растут старые деревья, в том числе вековые ели, сохранившиеся еще со времен основания имения.

Усадьба Вебера в Богодуховском районе. Фото: instagram.com/natalyakuzmenk

Согласно историческим данным, усадьбу построили в 1875 году. Она принадлежала немцу по фамилии Вейбер (или Вебер) — управляющему сахарным заводом и хозяйствами промышленника Леопольда Кенига. Именно с фигурой Кенига часто связывают этот объект, однако сам он владельцем усадьбы не был. Вейбер был одним из тех специалистов, на которых держалась экономическая система крупных предприятий, и управлял Гутянской экономией и связанным с ней производством.

Фото: Facebook/Andy Travel Club

Иногда встречается версия, что Вейбер мог быть родственником Кенига, но прямых подтверждений этому нет.

В 1911 году на территории усадьбы разместился центр научно-исследовательских работ, где проводили опыты с сельскохозяйственными культурами.

Комнаты усадьбы. Фото: sq.com.ua

А уже спустя 19 лет в здании усадьбы открыли детский дом. Известно, что одной из воспитанниц этого детского дома была будущая советская актриса театра и кино Нина Русланова. Позднее детский дом перепрофилировали на детский оздоровительный лагерь "Романтика".

Усадьба внутри. Фото: instagram.com/natalyakuzmenk

Сейчас усадьба стоит в заброшенном состоянии. На ее территории можно увидеть остатки фонтана, хотя декоративное убранство и главная чаша утрачены, отмечает "Україна Інкогніта".

Отдельного внимания заслуживает кирпичная водонапорная башня на территории усадьбы, которую многие принимают за церковь из-за креста на дверях.

Остатки фонтана на территории усадьбы. Фото: find-way.com.ua

Также известно, что в 2021 году усадьбу пытались продать. В объявлении предлагали использовать ее как реабилитационный центр или ресторанно-гостиничный комплекс.