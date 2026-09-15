Мужчина отомстил комарам их же оружием: видео расправы собрало миллионы благодарностей

Зрители шутят о карме

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18 миллионов лайков и почти 125 тысяч комментариев собрало видео блогера из Индонезии Аффара Карима (affar.lame). Он сделал с насекомыми то, что они постоянно делают с людьми — жужжал над ними.

В опубликованном видео автор кладет двух комаров, еще подающих признаки жизни на дно перевернутой чашки и начинает издавать над ними надоедливые звуки. В конце видео он прекратил страдание комаров. "Время отомстить", — назвал он свое видео.

Более трех миллионов предпочтений собрал один из комментариев к видео — "Спасибо". Некоторые другие комментаторы также придерживаются аналогичного мнения. Кенадид Далмар, например, пишет: "Очень спасибо. Это самый раздражающий звук".

Комментарии к видео/Скриншот

Часть комментаторов с юмором спрашивает: не употреблял ли автор алкоголь до начала своего "наказания" для комаров. Заметим, что видео залетело на очень широкую аудиторию, поэтому комментарии можно увидеть на многих языках. "Карма", "Позже его друзья-комары принесут спрей для людей", "С точки зрения комаров: эту серенаду я не знаю", — комментаторы соревнуются в остроумии.

Комментарии к видео/ Скриншот

Интересный факт — жужжание комаров возникает из-за скорости взмахов их крыльев. У них есть слух, но не с таким механизмом действия, как у людей. Комары воспринимают звуковые колебания специальными органами чувств, расположенными в основе их антенн. По "услышанному" звуку самцы комаров ищут самок для спаривания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как комары выбирают жертву для укусов. Они могут ее ощутить с десятков метров.