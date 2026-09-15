Забудьте о сырости: японская хитрость, благодаря которой одежда в квартире высыхает за считанные часы
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Весь секрет в порядке размещения вещей
Японцы изобрели способ сушить белье в помещении, благодаря которому оно быстро сохнет, а влажность меньше распространяется. Это особенно актуально осенью, когда за окном прохлада и дожди, а отопление еще не включили.
Как рассказывает сайт Mia, японский секрет быстрой сушки заключается в том, как вы развешиваете вещи на сушилке. Большие вещи, такие как простыни и пододеяльники, японцы вешают с края сушилки, а меньшие – посередине. Благодаря более эффективному потоку воздуха вещи быстрее сохнут, а влага и неприятные запахи не накапливаются.
Еще один секрет – между вещами надо оставлять небольшие свободные промежутки. Хотя это может показаться пустой тратой места, на самом деле значительно улучшает вентиляцию, позволяя воздуху свободно циркулировать между одеждой.
Развешивая большие вещи с краев, а меньшие – посередине, вы создаете естественный канал для циркуляции воздуха. Благодаря этому методу воздух не задерживается, что часто случается, когда большие вещи развешиваются посередине, блокируя свободный поток воздуха.
Одежда сохнет быстрее, в ней не успевает возникнуть неприятный запах, как бывает, когда вещи надолго остаются влажными. Этот метод особенно полезен для помещений, где нет прямых солнечных лучей и ограничена вентиляция. Благодаря свободному движению воздуха можно обеспечить более быстрое и равномерное высыхание одежды.
Дополнительным бонусом является снижение влажности в доме. Благодаря более эффективной сушке одежды количество влаги, выделяемой в воздух, минимизируется, что предотвращает появление плесени и пылевых клещей.
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