Забудьте о сырости: японская хитрость, благодаря которой одежда в квартире высыхает за считанные часы

Весь секрет в порядке размещения вещей

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Японцы изобрели способ сушить белье в помещении, благодаря которому оно быстро сохнет, а влажность меньше распространяется. Это особенно актуально осенью, когда за окном прохлада и дожди, а отопление еще не включили.

Как рассказывает сайт Mia, японский секрет быстрой сушки заключается в том, как вы развешиваете вещи на сушилке. Большие вещи, такие как простыни и пододеяльники, японцы вешают с края сушилки, а меньшие – посередине. Благодаря более эффективному потоку воздуха вещи быстрее сохнут, а влага и неприятные запахи не накапливаются.

Еще один секрет – между вещами надо оставлять небольшие свободные промежутки. Хотя это может показаться пустой тратой места, на самом деле значительно улучшает вентиляцию, позволяя воздуху свободно циркулировать между одеждой.

Развешивая большие вещи с краев, а меньшие – посередине, вы создаете естественный канал для циркуляции воздуха. Благодаря этому методу воздух не задерживается, что часто случается, когда большие вещи развешиваются посередине, блокируя свободный поток воздуха.

Порядок размещения вещей на сушилке имеет значение. Фото: magnific.com

Одежда сохнет быстрее, в ней не успевает возникнуть неприятный запах, как бывает, когда вещи надолго остаются влажными. Этот метод особенно полезен для помещений, где нет прямых солнечных лучей и ограничена вентиляция. Благодаря свободному движению воздуха можно обеспечить более быстрое и равномерное высыхание одежды.

Дополнительным бонусом является снижение влажности в доме. Благодаря более эффективной сушке одежды количество влаги, выделяемой в воздух, минимизируется, что предотвращает появление плесени и пылевых клещей.

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