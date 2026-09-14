Афера с солнечными станциями: какие секреты скрывает облэнерго с орбиты Григоришина

Частное облэнерго попало в очередной скандал

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В громкий уголовный скандал снова вляпалось "Винницаоблэнерго". После разоблачения подпольной криптофермы и финансирования Московского патриархата чиновников энергокомпании поймали на сети фальшивых солнечных электростанций, которые втридорога продавали государству электроэнергию.

"Телеграф" проследил криминальный шлейф, который тянется за "Винницаоблэнерго" в последние годы, и выяснил, чьи имена стоят за новой махинацией этой энергокомпании.

Энергорынок как полигон для манипуляций

Частные облэнерго в Украине для их фактических хозяев давно перестали быть поставщиками электричества по установленным тарифам. Реальные бенефициары и руководители таких предприятий используют их в качестве удобного инструмента для самых разнообразных финансовых манипуляций.

Ярким примером являются облэнерго с орбиты подсанкционного беглого олигарха Константина Григоришина— они регулярно попадают в различные скандальные истории , каждый раз удивляя правоохранителей цинизмом и масштабом новых схем.

Одна из последних таких историй, которую правоохранители начали расследовать только в июне 2026 года, поражает своей особой наглостью. Речь идет о создании "бумажной" сети из десятков фиктивных солнечных электростанций на крышах домохозяйств, которые существовали только в отчетах, но с участием "Винницаоблэнерго" исправно выкачивали миллионы из государственного бюджета.

Суть аферы: промышленное "солнце" под видом сельских крыш

Детали этой махинации "Телеграф" узнал из августовского постановления Винницкого городского суда, касающегося уголовного производства №62026240040003866, которое ведет ГБР. Согласно материалам следствия, фигуранты подделали документы о наличии в своей собственности не менее 70 частных домохозяйств с солнечными панелями.

Для понимания сути обмана следует объяснить логику закона. Государство покупает энергию как у крупных промышленных СЭС, так и у маленьких домашних станций, принадлежащих обычным гражданам. Однако для частных лиц процедура подключения значительно проще, а зеленый тариф для домашних СЭС долгое время был финансово выгодным.

Главное условие закона простое: домашняя солнечная станция мощностью до 30 кВт имеет право на льготный тариф только тогда, когда она снабжает электричеством реальный жилой дом. Нельзя просто купить голое поле, разделить его на куски, поставить панели и продавать энергию под видом семейного бизнеса.

Организаторы схемы решили обойти эти ограничения циничным путем. Сначала они создали бумажные дома – оформили права собственности и техпаспорта на не менее 70 вымышленных жилых сооружений. Физически никаких фундаментов или стен на участках не существовало, там была голая земля.

Эти фиктивные адреса зарегистрировали на подставных лиц, чтобы все выглядело как большое количество независимых частных домохозяйств. На этих участках, по всей вероятности, смонтировали реальные солнечные панели, искусственно раздробив одну крупную промышленную станцию на десятки мелких объектов по 30 кВт каждый. В целом такая сеть могла давать огромную мощность более чем в 2 МВт.

Вместо того чтобы строить крупную промышленную СЭС, получать кучу сложных лицензий, разрешений и платить другие налоги, организаторы имитировали 70 отдельных семейных домов с солнечными панелями на крышах. Это позволило им беспрепятственно и по упрощенной процедуре годами забирать миллионы государственных средств.

"Анатомия солнечного блефа". Инфографика "Телеграфа"

Семейный подряд чиновника и "техническая помощь" облэнерго

Реализовать столь масштабный обман без прямого сговора с руководством энергетических ведомств было невозможно. Главным организатором разрешительной части схемы ГБР считает начальника Управления Госэнергонадзора в Винницкой области Вячеслава Кметюка.

Начальник Управления Госэнергонадзора в Винницкой области Вячеслав Кметюк

Руководитель ведомства, который по должности должен был бы контролировать законность на рынке, обеспечивал беспрепятственное согласование фиктивных бумаг. Он же развернул настоящий семейный подряд, зарегистрировав часть из 70 фантомных адресов на своего отца, мать и жену.

Ключевым партнером госинспектора в самой энергокомпании, по версии следствия, выступал тогдашний генеральный директор АО "Винницаоблэнерго" и экс-депутат облсовета Андрей Полищук (по данным системы YouControl, он управлял компанией с июля 2016 года по июнь 2023 года. – Ред.).

Бывший руководитель "Винницаоблэнерго" Андрей Полищук

Как считают следователи, руководство облэнерго закрыло глаза на то, что жилых домов нет, и выдало технические условия на подключение. Именно Полищук, считает ГБР, отвечал за то, чтобы предприятие подписало акты и присоединило эти промышленные СЭС к общей сети под видом обычных жилых домов.

Финансовый хаб олигарха и телефон-доказательство

Для технического оформления аферы партнеры привлекли местного предпринимателя, который стал слабым звеном схемы. Во время обысков в августе 2026 года у ФОПа изъяли телефон, который, вероятно, сохранил сведения об обстоятельствах преступления.

Панели производили электроэнергию, а государственное предприятие "Гарантированный покупатель" исправно платило за нее высокий зеленый тариф, считая, что покупает ее у обычных граждан. Деньги по бумажным договорам могли, вероятно, замыкаться на компанию ООО "Энера Винница", официальным бенефициаром 100% которой, по данным YouControl, является подсанкционный олигарх Константин Григоришин. Само название этой фирмы фигурирует в одном из судебных постановлений, касающихся этого дела.

Во время обысков в ее офисе следователи ГБР изъяли и арестовали десятки оригиналов документов, среди которых договоры купли-продажи электроэнергии по зеленому тарифу, заключенные в 2019-2021 годах. ООО "Энера Винница", похоже, могло выступать финальным звеном, которое юридически закрепляло виртуальный статус домохозяйств и проводило расчеты.

Оценка ущерба: масштаб на сотни миллионов

Как отмечают местные журналисты издания "Ми Вінничани", это далеко не первая попытка менеджмента заработать на солнце. Предыдущая аналогичная схема, которую расследовала Нацполиция в селах Мизяков и Каменногорка, нанесла государству ущерб более чем на 20 миллионов гривен. Тогда в деле фигурировали всего несколько подставных объектов.

Экономика новой аферы держалась на колоссальной разнице в тарифах. В течение 2020-2023 годов государственная цена на свет для населения составила всего 1,68 гривны за киловатт-час. А льготный зеленый тариф для частных СЭС составлял 16,4 евроцента, что в эквиваленте равнялось примерно 7,11-7,43 гривны за киловатт-час.

Благодаря бумажному обману и имитации сельских домов организаторы завышали стоимость электричества почти в 4,5 раза. Ввиду того, что в нынешнем июньском производстве ГБР речь идет о целой сети из не менее 70 фантомных домохозяйств, общая сумма потерь для бюджета, по оценкам расследователей, может достигать сотен миллионов гривен.

"Винницаоблэнерго": Хронология скандалов

Новая "солнечная" афера — это лишь логическое продолжение многолетнего криминального шлейфа, тянущегося за АО "Винницаоблэнерго". Стратегическое предприятие критической инфраструктуры, от которого зависит жизнедеятельность всей Винницкой области, годами фигурирует в сводках правоохранителей.

Официальные данные системы YouControl показывают, что более 72% акций компании записано на киевлянку Елену Уманскую, ранее руководившую структурами из группы "Энергетический стандарт" Константина Григоришина. Местные винницкие расследователи прямо подчеркивают , что компания до сих пор находится под контролем Григоришина, а Уманская – только его доверенное лицо.

Сам Григоришин в январе 2025 года попал под жесткие 10-летние санкции СНБО и находится за пределами Украины.

Сумское зеркало: как олигарх выкачивает миллионы во время войны

Финансовый почерк Григоришина ярко иллюстрирует уголовное дело, которое СБУ и БЕБ раскрыли в марте 2026 года.

Константин Григоришин

По данным следствия, олигарх оформился "советником главы правления" на своем же АО "Сумыоблэнерго" с зарплатой 1,5 млн грн в месяц за 4 часа дистанционной работы в неделю. Таким образом, в течение 2020-2024 годов с предприятия вывели 68 млн грн, которые должны были пойти на ремонт электросетей прифронтовой Сумщины.

Пять лет криминального шлейфа энергокомпании. Инфографика "Телеграфа"

Рекордная криптоферма на ведомственных складах (2021 год)

В июле 2021 года СБУ разоблачила в бывшем помещении "Винницаоблэнерго" крупнейшую подпольную криптоферму в истории Украины. Дельцы организовали нелегальный майнинг биткоинов, вероятно, в сговоре с чиновниками компании. Силовики изъяли около 5000 единиц компьютерной техники, в том числе 3800 приставок PlayStation 4 и более 500 видеокарт. Ежемесячный ущерб государству от кражи электроэнергии составил 5–7 миллионов гривен.

Военный счет для Московского патриархата (2023 год)

В мае 2023 года разразился скандал вокруг "Винницаоблэнерго" и его тогдашнего гендиректора Андрея Полищука из-за тайного подключения храма УПЦ МП к сетям ВСУ. Дом офицеров за счет оборонного бюджета покрывал долги церкви. Предприятие опровергло это, попытавшись переложить вину на военных, но скандал существенно ударил по его репутации.

Искусственное уничтожение сетей и признаки диверсии (2023-2024 годы)

В августе 2025 года суд арестовал вещественные доказательства в рамках уголовного производства №22024020000000153, которое расследует СБУ. Чиновники "Винницаоблэнерго" подозреваются в масштабной краже электроэнергии и действиях на ослабление государства в условиях военного положения, что угрожало выведением сетей из строя во время обстрелов.

Для покрытия убытков предприятие закупало электричество на миллиарды гривен у подконтрольных Константину Григоришину компаний: в частности, у ООО "Таргет Энерджи" (3,2 млрд грн в 2023 году) и ООО "Энера" (1,67 млрд грн в 2024 году). Судебное разбирательство продолжается.

Материалы дела

Вымогательство и удары Антимонопольного комитета (2024–2026 годы)

В августе 2024 года АМКУ оштрафовал "Винницаоблэнерго" за безосновательное отключение местного предпринимателя из-за вымышленного долга в 1,7 млн грн. А в апреле 2026 года суд признал незаконными требования "Винницаоблэнерго" к производителю биотоплива ООО "КМО". Энергомонополист потребовал от бизнеса профинансировать строительство чужой инфраструктуры на 6 миллионов гривен. Суд оставил в силе максимальный штраф АМКУ для "Винницаоблэнерго".

Взятки за банальную розетку (Гайсинский район)

Вымогательство на "Винницаоблэнерго" процветало даже на самом низком локальном уровне. В 2021 году прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении директора и главного инженера одного из районных подразделений компании. Они требовали от местного жителя 7 тысяч гривен взятки за подключение дома к трехфазной линии электропередачи. И в результате получили перспективу сесть на 3-7 лет.

Когда слетят маски?

Системные финансовые манипуляции и злоупотребления на стратегических объектах в частных руках стали привычной практикой. От подпольных майнинг-центров до циничных афер с фиктивными солнечными станциями и даже вымогательства с обычных граждан — каждый эпизод доказывает, что менеджмент использовал критическую инфраструктуру в качестве прикрытия для вымывания средств и зарабатывания гигантских теневых миллионов. В условиях полномасштабной войны подобные махинации, без сомнений, недопустимы, ведь являются прямой угрозой для безопасности страны.

Но после всех упомянутых скандалов и уголовных производств остается вопрос уже не к менеджменту, а к государству. Да, Константин Григоришин находится под санкциями СНБО с января 2025 года, однако связанные с ним энергетические компании продолжают работать на стратегическом рынке. "Энера Винница" прямо указывает Григоришина своим конечным бенефициаром, в то же время само юридическое лицо не находится под персональными санкциями.

Поэтому вопрос здесь не только в том, кто создал 70 фантомных домохозяйств. Гораздо интереснее — почему после лет уголовных дел и санкций государство до сих пор не дало четкого ответа, кто реально контролирует критический энергетический актив и может ли извлекать из него экономическую выгоду подсанкционный собственник.

"Телеграф" направит соответствующие информационные запросы в ГБР, прокуратуру и непосредственно к руководству энергокомпаний. Мы также продолжим следить за деятельностью других частных облэнерго и финансовыми аппетитами их владельцев, чтобы своевременно вытаскивать на свет подобные коррупционные схемы в украинской энергетике. Не переключайтесь.