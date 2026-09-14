Укрытия с российским следом: почему оборонные тендеры выигрывал интересный тандем

Что известно про закупку некачественных защитных сооружений по завышенной цене

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Пока военные объекты и объекты критической инфраструктуры ежедневно страдают от российских ракет, значительная часть государственных средств, выделенных на безопасность, стекает в карманы сомнительных дельцов. ООО "Л7" – львовская компания с мизерным уставным капиталом и уголовными приговорами в бэкграунде руководства – умудрилась освоить 164 миллиона гривен на тендерах ВСУ, "Укрнафты" и ТМ "Газмережи".

Как фирме-посреднику удалось продавать мобильные укрытия, производитель которых имел очевидный "российский след", почему заказчики закрыли глаза на аудит безопасности и какой "семейный подряд" стоит за схемой, читайте в материале "Телеграфа".

В шаге от контракта для ВСУ: на несоответствия закрыли глаза

В середине августа военная часть А1478 объявила закупку защитных сооружений с ценником в 59,8 млн грн. В борьбу за эту сумму вступили две компании львовское Коллективное предприятие "Завод железобетонных конструкций №1" и ООО "Л7". ООО "Л7" изначально заходило с более дешевым предложением. А уже во время электронного аукциона, когда соперник попытался уравнять цену, "Л7" снизило свое предложение еще на один шаг – до 57,7 млн грн, завоевав статус победителя.

Реестр предложений закупки. Скриншот страницы Prozorro

Препятствием для подписания контракта стали лишь несколько существенных несоответствий, которые тендерный комитет обнаружил во время тщательной проверки документов "Л7". Фирма-фаворит умудрилась загрузить в систему Prozorro настоящий "букет" юридических аномалий:

электронная банковская гарантия на 200 тыс. грн не соответствовала профильному постановлению НБУ №639 и типовой форме Минэкономики;

для подтверждения квалификации компания предоставила старый контракт с ТМ "Газмережи", который касался обычных наземных сооружений типа "Фортеця". Военные же нуждались исключительно в сложных углубленных конструкциях;

договор дистрибуции с производителем – ООО "Хоббит Хаус" формально истек еще в конце 2025 года, а никаких свежих бумаг о его продлении на 2026 год менеджеры не предоставили.

Список несоответствий тендерной документации. Скриншот страницы на Prozorro

Казалось бы, после обнародования такого перечня замечаний закупку заказчик должен отменить, а участника — дисквалифицировать. Однако военная часть дала ООО "Л7" время на "корректирование ошибок". И уже через месяц, 3 сентября, командир в/ч подполковник Виталий Волощук и директор ООО "Л7" Татьяна Третяк заключили договор №106. Согласно документам, фирма обязана поставить два больших подземных бункера, смонтированных из отдельных железобетонных блок-модулей.

При этом в технической документации и чертежах соглашения фигурирует именно продукция ООО "Хоббит Хаус" — того самого производителя, действие договора дистрибуции с которым на август 2026 года не было должным образом подтверждено.

Примечательно, что принцип "непреклонной лояльности" разделяют не все военные. Уже 7 сентября другой заказчик – военная часть А1469 – рассмотрела тендерное предложение ООО "Л7" на поставку защитных сооружений и в тот же день отклонила. Причина – несоответствие требованиям объявления.

Корпоративный фасад и скрытые связи: почему симбиоз не случаен

Формально Львовское ООО "Л7" выглядит как классический рыночный "неофит". Компания была зарегистрирована 22 февраля 2024 года, а ее основным видом деятельности указано "изготовление изделий из бетона для строительства". Пост руководителя здесь занимает Татьяна Третьяк.

Несмотря на статус "новичка" на рынке под управлением этого непубличного менеджера, компания "со старта" продемонстрировала финансовое чудо. Если в 2024 году выручка ООО "Л7" составила 49,3 млн грн (чистая прибыль 2,17 млн грн), то в 2025 доход удвоился и достиг 97,4 млн грн (чистая прибыль 3,97 млн грн).

Регистрационные данные ООО "Л7". YouControl

Объяснение такому успеху стоит искать в биографии собственника бизнеса – киевлянина Константина Ревы. В публичном пространстве и в интервью медиа он фигурировал как коммерческий директор уже упомянутого изготовителя защитных сооружений ООО "Хоббит Хаус". В этом статусе Рева зарегистрировал "Л7" с уставным капиталом всего в 11 тыс. грн, которая фактически стала посредником для продажи укрытий.

Скриншот со страницы "Хоббит Хаус"

Появление нового юрлица на рынке совпадает с громким публичным скандалом, разразившимся в начале 2024 года вокруг "Хоббит Хауса", который на тот момент натендерил более 189 млн грн. Журналисты выяснили: муж основательницы фирмы Илоны Левковской и фактический технический директор компании Алексей Левковский – бывший российский банкир Алексей Алякин. При этом на родине он попался на хищении 2 млрд рублей и был заочно арестован.

Алексей Левковский-Алякин

Левковского-Алякина обвиняли в связях с российскими спецслужбами, а также мощное политическое лобби в Украине: бывшая гражданская жена бизнесмена — народный депутат Анна Скороход, пользуясь статусом главы ВСК Верховной Рады, якобы продвигала "Хоббит Хаус" на государственных закупках.

Из-за этого резонанса в материнской компании срочно сменили руководство и учредителей – вместо Илоны Левковской в ЕГР бенефициаром указали Оксану Муравину. Параллельно запустили "чистое" ООО "Л7" в качестве удобного дублера для сбора бюджетных контрактов.

Интересный нюанс, владелец "Л7" Константин Рева, несмотря на то, что сотрудничает с военными подразделениями и претендует на миллионные оборонные заказы от ВСУ, попался на попытке побега за границу. В ноябре 2025 года на пункте "Краковец" предприниматель предоставил военный билет со штампом "непригодность к военной службе со снятием с учета". Вот только сделал этот документ бизнесмен своими руками, что зафиксировано в приговоре Яворивского районного суда Львовской области. Свою вину Рева признал и отделался символическим для его состояния штрафом в 17 тыс. грн.

Хронологические аномалии, миллионы через Prozorro и криминальный след

Стремительный взлет львовского ООО "Л7" на рынке защитных сооружений, кроме связей владельцев, опирался и на игнорирование юридических правил. Как показал анализ тендерной документации, фирма начала торговать запатентованной продукцией ООО "Хоббит Хаус" еще до заключения договора дистрибуции.

За 5 месяцев до соглашения – 14 июня 2024 года – ООО "Л7" подписало контракт с ООО "Урбантекс" на поставку 28 модулей "Хоббит 2.0." и 2 тамбуров за 13,4 млн грн.

Спецификация продукции ООО "Л7". Скриншот тендерной документации

За три недели до соглашения – 23 октября 2024 года – Константин Рева лично поставил подпись под контрактом с ООО "Газораспределительные сети Украины" на поставку укрытий "Фортеця" на 18,7 млн грн.

Несмотря на серьезность нарушения, что указывает на закулисные договоренности и недобросовестную конкуренцию, фирма выполнила эти договоры и сдала объекты заказчикам. Такой сомнительный с точки зрения соответствия всем нормам старт не помешал ООО "Л7" стать регулярным фаворитом госзакупок и получать все новые миллионные подряды на постоянной основе.

Структура связей ООО "Хоббит Хаус" и "Л7"

Всего за время своего существования компания выиграла государственных торгов на сумму 164,5 млн грн. Главными заказчиками стали:

ПАО "Укрнафта" – свежий контракт на 42,8 млн грн компания подписала в августе 2026 года, а также имеет целую серию соглашений за 2024-2025 годы более чем на 57 млн грн;

филиалы ООО "Газораспределительные сети Украины" закупили защитных сооружений более чем на 45 млн грн и т.д.

Другие игроки неоднократно пытались обратить внимание заказчиков на искусственную монополизацию торгов через систему Prozorro. Конкуренты фактически обвиняли государственные структуры в сговоре с конкретными производителями для "проталкивания" нужного посредника. Вот наиболее заметные примеры манипуляций, зафиксированные на страницах закупок.

Март 2025 года. Тендер Николаевского филиала "Газмережи" на 24 млн грн. Заказчик прописал требование предоставить сертификат соответствия конкретным пунктам ДСТУ 9195:2022. Другие участники рынка заявили, что проанализировали около 10 заводов-производителей и такой специфический документ нашли только у одного – ООО "Хоббит Хаус", чьи интересы и представляет ООО "Л7".

Претензии участников торгов относительно дискриминационных условий. Скриншот страницы на Prozorro

Август 2026 года. Тендер воинской части А1478 на 59,8 млн грн. Конкуренты требовали убрать дискриминационные нормы относительно сертификатов ISO (исключительно с аккредитацией НААУ) и специфические формулировки о "возведении сооружений". Они прямо указали, что такие искусственные ограничения прописаны под одного участника, чтобы закрыть доступ к торгам другим производителям.

Уголовный финал: заказчик прикрывает тылы, а полиция ищет брак

Связь некоторых заказчиков и львовского посредника оказалась настолько прочной, что они даже готовы закрывать глаза на очевидные репутационные риски. Но пока чиновники в кабинетах отдают подряды фирме-посреднику, к его партнеру и производителю защитных сооружений – ООО "Хоббит Хаус" — возникли вопросы у правоохранителей.

Следственное управление ГУНП в Волынской области проводит досудебное расследование в уголовном производстве от октября 2025 года по ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение и растрата имущества в условиях военного положения). Речь идет о поставке укрытий для школ и детских садов в Волынской области.

Полицейские сравнили рыночные цены на Prozorro и выяснили, что другие бюджетные учреждения покупали аналогичные по более низким ценам. Это натолкнуло полицию на подозрение: под видом надежных укрытий класса защиты А-II педагогам могли поставить сооружения низшего класса защиты и несоответствующего качества. Более того, в судебных документах следователи отмечают: если судебная экспертиза МВД подтвердит несоответствие бункеров заявленным характеристикам, предоставленные поставщиком документы о качестве будут считаться "содержащими признаки подделки".

Фрагмент судебного определения

Самое примечательное, что ни медиаскандал вокруг "российского следа", ни расследование правоохранителей не остановили оборонных заказчиков. Военные части ВСУ, которые в 2022-2024 годах активно заказывали укрытия у "Хоббит Хаус", не разорвали отношения ни с производителем, ни с посредником ООО "Л7" и продолжили системное сотрудничество.

Хронология от "российского следа" до чистой фирмы

Только за первые девять месяцев 2026 года партнеры совместно разыграли и законтрактовали оборонные заказы более чем на 160 млн грн. В частности, только с начала 2026 года "Хоббит Хаус" подписал контракты с четырьмя в/ч на общую сумму свыше 80 млн грн, тогда как ООО "Л7" — с еще одним подразделением на более 50 млн грн, плюс подряды от ПАО "Укрнафта" на 42,8 млн грн и ожидает решения по новым 25 лотам АО "Укртансгаз" на 25,7 млн грн.

Ситуация с закупками защитных сооружений у компаний с токсичным бэкграундом владельцев и уголовными производствами относительно качества продукции требует максимальной прозрачности. Когда речь идет о безопасности военных объектов и критической инфраструктуре, использование фирм-посредников с сомнительной репутацией создает серьезные риски.

"Телеграф" продолжает следить за развитием этой истории. Редакция готовит официальные запросы в Министерство обороны и правоохранительные органы, а также ожидает результатов судебных экспертиз относительно реальной прочности уже поставленных конструкций. Не переключайтесь.