Российские дроны за $100 тысяч становятся проблемой для ПВО Украины: что известно о "Герань-5" и "Бандероли"

Почему "Герань-5" и "Бандероль" тяжело сбивать

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Россия наладила производство относительно дешевых одноразовых средств поражения, делают "Герани-5" и "Бандероли" быстро и массово. Украина сейчас сбивает только 60%. Сколько стоят такие смертности дроны и благодаря кому РФ смогла наладить производство, разбирался "Телеграф".

Точные ударные беспилотники, очертаниями напоминающие скорее крылатые ракеты, "Бандероль" и "Герань-5" стоят каждая около 100 тысяч долларов, пишет The Wall Street Journal. Это в 20 раз дешевле американской крылатой ракеты Tomahawk, каждая из которых стоит более 2 млн долларов.

В отличие от предыдущих версий, эти дроны могут более точно идентифицировать цели и лучше уклоняться от перехвата. Как отмечают в статье, Россия смогла опередить в вопросе разработки и внедрения в серийное производство Украину и США благодаря компонентам из Китая — двигателям, радиоэлектронному и навигационному оборудованию.

Что известно о "Бандероли"

Дрон "Бандероль"

Российская разработка, дрон-ракета "Бандероль" (тип S8000), по сути, гибрид баражирующего боеприпаса и ракеты "воздух-воздух". Со скоростью в 500-650 км/час они преодолевают расстояние до 500 км от точки запуска. Длина такой дроноракеты – около 5 метров, а вес до 150 кг, из которых взрывчатка – 50 килограммов. На них устанавливают китайские реактивные двигатели.

"Бандероль" способна к резкому маневрированию, ее форма усложняет обнаружение на радаре, она летит достаточно низко и быстро, чтобы быть сложной целью для сил противовоздушной обороны.

Что известно о "Герани-5"

Дрон "Герань-5"/ Скриншот трансляции российского источника

Новый дрон из поколения российских дронов-камикадзе, которое Россия запускает по Украине с начала 2026 года. В отличие от ранних типов, которые были копиями иранского Shahed, "Герань-5" тоже визуально больше похожа на крылатую ракету. Она может также иметь иранские корни, ведь имеет похожую концепцию на БпЛА Karrar.

Эволюция "Гераней"/ Источник: ft.com

Длина "Герани-5" около 6 метров, взлетный вес — 850 кг, из которых от 90 до 130 кг — взрывчатка. Скорость реактивного полета – 450-600 км/час, дальность поражения – до 1000 км. Двигатель – китайский, турбореактивный. В Геране-5 также обнаруживали детали из Германии и США. В новые "Герани" россияне ставят тепловизионные камеры, системы наведения на основе ИИ, антенны для защиты от глушения и т.д.

Двигатель — это более трети стоимости "Гераней-5", его стоимость оценивается в 35-40 тысяч долларов, в то же время есть свидетельство, что часть двигателей россияне самостоятельно печатают на 3D-принтерах.

Почему "Герань-5" и "Бандероль" так сложны цели для ПВО и сколько их в РФ

Из-за высокой скорости "Герань-5" и "Бандероль" сложно сбивать привычным мобильным огневым группам с пулеметами. Здесь нужны истребители или зенитные ракеты. В Украине их не хватает.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат комментировал, что Украина перехватывает только 60% реактивных дронов. А россияне в это время только наращивают производство. Все нововведения они не тестируют, а сразу пробуют внедрить, только если они показали себя плохо – меняют. Предварительно, по данным ГУР на август 2026 года, с конвейеров сходит по 3000 реактивных дронов "Герань 4/5" в месяц.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Еврокомиссия одобрила более 6 млрд евро для усиления украинской ПВО перед зимой. Среди прочего, за эти средства планируют приобрести ракеты, боеприпасы и радары.