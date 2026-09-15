"Прекрасные родители и на детях экономим": что можно сделать из старых ставней (видео)
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Украинская семья удивила креативом
Украинцы построили во дворе домик для своего ребенка из материалов, которые нашлись на чердаке. Для стен они использовали старые ставни.
Соответствующее видео Руслан Глебко опубликовано в Іnstagram.
Глава семьи рассказал, что после утрамбовывания выбранной площадки, положил пленку и поставил несколько поддонов, которые в будущем будут служить полами.
"Как вы понимаете, мы прекрасные родители и на детях экономим", – пошутил он.
В поисках материала для стен он обнаружил 16 старых ставней и обработал их мойкой высокого давления. На кадрах видно, что под воздействием струи со ставней полностью слетела старая краска.
После высыхания ставни соединили досками сверху и снизу при помощи шуруповерта. Как отметил мужчина, в дальнейшем в стенах он будет вырезать окна и двери.
Ролик закончился в тот момент, когда уже в сумерках были собраны и установлены три стены из ставней. На данный момент это видео – последнее в Іnstagram-аккаунте.
Ожидаем, что в следующем ролике автор покажет дальнейшее строительство: четвертой стены, дверей, окон и крыши.
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