"Прекрасные родители и на детях экономим": что можно сделать из старых ставней (видео)

Украинская семья удивила креативом

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Украинцы построили во дворе домик для своего ребенка из материалов, которые нашлись на чердаке. Для стен они использовали старые ставни.

Соответствующее видео Руслан Глебко опубликовано в Іnstagram.

Глава семьи рассказал, что после утрамбовывания выбранной площадки, положил пленку и поставил несколько поддонов, которые в будущем будут служить полами.

"Как вы понимаете, мы прекрасные родители и на детях экономим", – пошутил он.

В поисках материала для стен он обнаружил 16 старых ставней и обработал их мойкой высокого давления. На кадрах видно, что под воздействием струи со ставней полностью слетела старая краска.

После высыхания ставни соединили досками сверху и снизу при помощи шуруповерта. Как отметил мужчина, в дальнейшем в стенах он будет вырезать окна и двери.

Ролик закончился в тот момент, когда уже в сумерках были собраны и установлены три стены из ставней. На данный момент это видео – последнее в Іnstagram-аккаунте.

Ожидаем, что в следующем ролике автор покажет дальнейшее строительство: четвертой стены, дверей, окон и крыши.

Ранее мы рассказали, как семья украинцев купила дом за 4 тыс. долларов и преобразила его до неузнаваемости.