Чоловік помстився комарам їх же зброєю: відео розправи зібрало мільйони подяк

Глядачі жартують про карму

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18 мільйонів лайків і майже 125 тисяч коментарів зібрало відео блогера з Індонезії Аффара Каріма (affar.lame). Він зробив з комахами те, що вони постійно роблять із людьми — дзижчав над ними.

У опублікованому відео автор кладе двох комарів, що ще подають ознаки життя на дно перевернутої чашки та починає видавати над ними набридливі звуки. В кінці відео він припинив страждання комарів. "Час помститися", — назвав він своє відео.

Понад три мільйони уподобань зібрав один з коментарів до відео — "Дякую". Деякі інші коментатори також дотримуються аналогічної думки. Кенадід Далмар, наприклад, пише: "Дуже дякую. Це найдратівливіший звук".

Коментарі до відео/Скриншот

Частина коментаторів із гумором питає — чи не вживав автор алкоголь до початку свого "покарання" для комарів. Зауважимо — відео залетіло на дуже широку аудиторію, тож коментарі можна побачити багатьма мовами. "Карма", "Пізніше його друзі-комарі принесуть спрей для людей", "З точки зору комарів: цю серенаду я не знаю", — коментатори змагаються в дотепності.

Коментарі до відео/ Скриншот

Цікавий факт — дзижчання комарів виникає через швидкість помахів їхніх крил. У них є слух, але не з таким механізмом дії, як у людей. Комарі сприймають звукові коливання спеціальними органами чуття, розташованими у основі їхніх антен. За "почутим" звуком самці комарів шукають самок для спарювання.

Раніше "Телеграф" розповідав, як комарі обирають жертву для укусів. Вони можуть її відчути з десятків метрів.