Санвузол розміром із шафу: українець показав, як розмістити там все необхідне (відео)

У туалеті під час проєктування вдало використали кожен сантиметр

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Навіть на невеликій площі можна облаштувати санвузол комфортно та практично. Головне — правильно використати доступний простір і продумати розміщення всіх необхідних речей.

Своїм рішенням поділився користувач Threads під ніком lesnik.pro, який показав результат на відео.

У приміщенні вдалося розмістити туалет, гігієнічний душ, тримач для паперу та електросушарку на стіні. Також тут є інсталяція з поличкою, а під замовлення зробили глибоку раковину. Змішувач сховали у стіну, а над умивальником встановили дзеркало з підсвіткою.

Автор продумав і місця для побутової техніки. У санвузлі знайшлося місце для сушильної та пральної машин, а також горизонтального бойлера на 100 літрів. Для зберігання речей передбачили кілька полиць.

Окрему увагу приділили освітленню: тут є натяжна стеля з точковими світильниками, вентиляція та додаткова підсвітка.

У результаті на площі всього 2 квадратних метри вдалося розмістити туалет, раковину, пральну та сушильну машини, бойлер і системи зберігання.

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