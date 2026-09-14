Помощник в уборке: где пригодится жидкость для мытья посуды, кроме кухни
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Неожиданные способы применения средства для посуды в быту
Средство для мытья посуды есть на каждой кухне. Чаще всего его используют исключительно по прямому назначению — для мытья тарелок и кастрюль. Но этот привычный бытовой продукт можно использовать и для других домашних задач.
Средство для мытья посуды создано специально для расщепления жира и стойких загрязнений, поэтому оно так же эффективно справляется с пятнами на тканях, полу и других поверхностях, как и с жиром на сковороде. При этом состав средств обычно достаточно щадящий, в отличие от агрессивных пятновыводителей или стирального порошка.
О том, в каких случаях может пригодиться средство для посуды, пишет чешское издание Bydlimeutulne.
Если на одежде появилось свежее жирное пятно, можно втереть в загрязненный участок немного средства для мытья посуды и смыть теплой водой. Этот способ хорошо работает даже с шелком и шерстью, которые обычно требуют бережной ручной стирки.
Также это средство подходит для удаления пятен на ковре. Растворите одну столовую ложку моющего в двух стаканах теплой воды, а затем обработайте загрязнение смоченной в растворе салфеткой из микрофибры до полного исчезновения пятна. Бумажные полотенца для этого лучше не брать, так как от них на ворсе ковра остаются мелкие катышки.
Похожим образом можно бороться и с масляными пятнами на бетонном полу в гараже или подвале. Сначала разлитое масло необходимо присыпать опилками или впитывающей бумагой и убрать остатки, затем на пятно насыпать немного пищевой соды и сверху нанести средство для мытья посуды. Через несколько минут пятно необходимо тщательно оттереть жесткой щеткой. При необходимости повторить процедуру.
В итоге один флакон кухонного средства вполне может заменить сразу несколько специализированных чистящих средств.
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