Помощник в уборке: где пригодится жидкость для мытья посуды, кроме кухни

Неожиданные способы применения средства для посуды в быту

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Средство для мытья посуды есть на каждой кухне. Чаще всего его используют исключительно по прямому назначению — для мытья тарелок и кастрюль. Но этот привычный бытовой продукт можно использовать и для других домашних задач.

Средство для мытья посуды создано специально для расщепления жира и стойких загрязнений, поэтому оно так же эффективно справляется с пятнами на тканях, полу и других поверхностях, как и с жиром на сковороде. При этом состав средств обычно достаточно щадящий, в отличие от агрессивных пятновыводителей или стирального порошка.

О том, в каких случаях может пригодиться средство для посуды, пишет чешское издание Bydlimeutulne.

Если на одежде появилось свежее жирное пятно, можно втереть в загрязненный участок немного средства для мытья посуды и смыть теплой водой. Этот способ хорошо работает даже с шелком и шерстью, которые обычно требуют бережной ручной стирки.

Также это средство подходит для удаления пятен на ковре. Растворите одну столовую ложку моющего в двух стаканах теплой воды, а затем обработайте загрязнение смоченной в растворе салфеткой из микрофибры до полного исчезновения пятна. Бумажные полотенца для этого лучше не брать, так как от них на ворсе ковра остаются мелкие катышки.

Фото сгенерировано ИИ

Похожим образом можно бороться и с масляными пятнами на бетонном полу в гараже или подвале. Сначала разлитое масло необходимо присыпать опилками или впитывающей бумагой и убрать остатки, затем на пятно насыпать немного пищевой соды и сверху нанести средство для мытья посуды. Через несколько минут пятно необходимо тщательно оттереть жесткой щеткой. При необходимости повторить процедуру.

В итоге один флакон кухонного средства вполне может заменить сразу несколько специализированных чистящих средств.

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