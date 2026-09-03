Почему нержавейка на кухне быстро покрывается разводами: один момент во время уборки, который многие упускают

Пару секунд после мытья посуды хватит, чтобы раковина всегда сияла

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Нержавеющая сталь считается одним из самых надежных и практичных материалов для кухни. Но у него есть недостаток — на нём заметна буквально каждая высохшая капля. В результате раковина, которую только что тщательно вымыли, уже через несколько минут снова выглядит тусклой и неряшливой.

Главная причина такого неприятного эффекта скрывается в свойствах водопроводной воды. Когда раковину оставляют сохнуть естественным путем, влага испаряется, но растворенные в ней минеральные соли остаются на металле, поясняет TopRecepty.cz.

Чтобы решить проблему, достаточно добавить к привычному мытью один простой шаг.

После финального ополаскивания стоит взять сухую мягкую ткань из микрофибры и тщательно протереть всю поверхность, не давая каплям высохнуть самостоятельно.

После удаления жира и остатков еды мягкой губкой с моющим средством (или пищевой содой для стойких загрязнений) обязательно протрите всю поверхность насухо салфеткой из микрофибры. Это займет буквально десять секунд, но полностью предотвратит высыхание капель.

Фото сгенерировано ИИ

Если же минеральные пятна уже успели образоваться, обработайте металл специальным средством для нержавейки. Или же можно использовать обычную муку. Нанесенная на абсолютно сухую раковину она работает как мягкий полироль и устраняет тусклость. После очистки мукой раковину можно обработать парой капель растительного (оливкового или минерального) масла, чтобы создать водоотталкивающую пленку, защищающую от следов высохших капель.

Главное — избегайте металлических скребков, которые оставляют царапины.

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