Не выбрасывайте зажимы от хлеба. Они сохранят вам кучу времени и нервов

Четыре идеи для повторного использования

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Большинство украинских семей чуть ли не каждый день покупают хлеб. Обычно зажимы, которыми пакет с ним закрывают на производстве, идет в мусорку, хотя он может пригодиться в быту.

"Телеграф" рассказывает, как с пользой использовать зажимы от хлеба. Они могут помочь навести порядок с кабелями, помочь в выращивании домашних растений и т.д.

Зажим для пакета с хлебом

Метка для проводов и кабелей

Часто разобраться в путанице шнуров и проводов очень трудно. Эта задача станет гораздо проще: напишите маркером название устройства на зажиме (роутер, зарядка, наушники) и закрепите на шнуре. Теперь вы точно будете знать, что за кабель перед вами, — больше никакого раздражения.

Поддержка для рассады и растений

Тонкий стебель растения удобно крепить к опорной палочке именно зажимом. Он широкий и не пережимает стебель, а также не ржавеет. Если выращиваете рассаду, из зажимов можно сделать маркировку: просто напишите на нем название растения и воткните прямо в землю.

Фиксатор для растений из зажимов для хлеба

Мини-зажим для тюбиков

Нужно просто свернуть пустой конец тюбика и зафиксировать зажимом. Благодаря этому последние остатки продукта не пропадут, их будет легче выжать из тюбика.

Фиксатор конца скотча

Вам больше никогда не придется нервничать, ища край скотча. Просто приклейте зажим под свободный край рулона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое трендовое осеннее украшение можно сделать из яичных лотков. Идея может выручить родителей маленьких школьников.