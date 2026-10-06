Пошел против "Армії, мови, віри". Исключить Гончаренко предложил Порошенко

Депутаты проголосовали единогласно

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Народного депутата Алексея Гончаренко решили исключить из фракции "Европейская солидарность" (ЕС) из-за обнародованного им "мирного плана". Предложение Петра Порошенко единодушно поддержали все члены фракции, ведь публикация Гончаренко затрагивала ключевые ценности политической силы.

Об этом "Телеграфу" рассказала народный депутат от ЕС, член комитета по нацбезопасности и обороне Ирина Фриз.

Гончаренко исключили из фракции единогласно

"На заседании фракции было обсуждение "мирного плана" Гончаренко, который он опубликовал, не уведомив членов фракции о его содержательной части. Соответственно, мы об этом также узнали из его публикации в медиа", – сказала она.

По словам депутата, во время обсуждения никто из членов фракции не высказался в поддержку предложенного видения.

"Соответственно, учитывая, что видение Алексея было достаточно дискуссионным, скажем, для нас (ведь оно затрагивало ключевые ценностные вещи, которые мы отстаиваем с 2019 года — это армия, язык, вера), было предложено Петром Алексеевичем, чтобы дальнейшие политические пути, учитывая неприятие и неподдержку того, что опубликовал один из членов нашей команды, должны быть отдельными", – объяснила Фриз.

Ирина Фриз

Она подчеркнула, что вся фракция поддержала это предложение единогласно. На следующем сессионном заседании должно быть объявлено заявление о выходе Гончаренко из фракции ЕС.

"Есть решение фракции. Оно единодушно, оно принято. Соответствующий пакет документов будет подан председателю Верховной Рады от фракции. Дальнейшие шаги — это объявление. Что касается дальнейшей коммуникации с Алексеем Гончаренко, то мы коммуницируем все со всеми", – сказала парламентарий.

Фриз высказалась о причинах публикации

"Он политик, это его видение. Он решил для себя необходимым опубликовать его ввиду отсутствия какой-либо коммуникации или какого-либо видения, которое было бы представлено обществу со стороны власти", – считает Фриз.

По ее мнению, причиной заявления Гончаренко стали "абсолютное молчание и закрытость по отношению к любым переговорным трекам", а также отсутствие диалога с обществом относительно перспектив завершения войны со стороны власти.

"Вот этот вакуум и эта пустота в принципе стали основой для того, чтобы Алексей Гончаренко как политический деятель считал для себя необходимым презентовать свое видение через его публикацию", – резюмировала депутат.

Ранее исключение Гончаренко из политической силы прокомментировал нардеп от ЕС Ахтем Чийгоз. По его словам, тот делился своим мнением с депутатами, однако коллеги его не поддержали.

"Он (Гончаренко – ред.) сказал, что это его мнение, такая позиция. Они с позицией партии, фракции, как говорится, не совпадают. Здесь эмоций не должно быть. Эмоции в другом направлении. Партия, фракция, она движется с первого дня на этих базовых принципах и никогда мы не ставили под сомнение то, что государство и нация базируется на этих принципах", — заявил Чийгоз.

Напомним, украинский поэт Артем Полежака написал открытое письмо лидеру партии ЕС Петру Порошенко из-за скандальных заявлений Гончаренко об уступках, на которые должна пойти Украина, чтобы прекратить войну с РФ. Он потребовал, чтобы глава ЕС вернул книги с его произведениями, подаренные ранее.