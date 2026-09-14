Рус

Помічник у прибиранні: де знадобиться рідина для миття посуду, крім кухні

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Засіб для миття посуду
Засіб для миття посуду. Фото Колаж "Телеграфу"

Несподівані способи застосування засобу для посуду у побуті

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

Засіб для миття посуду є на кожній кухні. Найчастіше його використовують виключно за прямим призначенням — для миття тарілок і каструль. Але цей звичний побутовий продукт можна використовувати й для інших домашніх завдань.

Засіб для миття посуду створений спеціально для розщеплення жиру та стійких забруднень, тому він так само ефективно дає собі раду з плямами на тканинах, підлозі та інших поверхнях, як і з жиром на сковороді. При цьому склад засобів зазвичай досить щадний, на відміну від агресивних плямовивідників чи прального порошку.

Про те, у яких випадках може знадобитися засіб для посуду, пише чеське видання Bydlimeutulne.

Якщо на одязі з'явилася свіжа жирна пляма, можна втерти в забруднену ділянку трохи засобу для миття посуду та змити теплою водою. Цей спосіб добре працює навіть із шовком і вовною, які зазвичай потребують дбайливого ручного прання.

Також цей засіб підходить для видалення плям на килимі. Розчиніть одну столову ложку мийного засобу у двох склянках теплої води, а потім обробіть забруднення змоченою в розчині серветкою з мікрофібри до повного зникнення плями. Паперові рушники для цього краще не брати, оскільки від них на ворсі килима залишаються дрібні грудочки.

Нетипове використання засобу для посуду: побутові лайфхаки
Фото згенероване ШІ

Схожим чином можна боротися і з масляними плямами на бетонній підлозі в гаражі чи підвалі. Спочатку розлите мастило необхідно присипати тирсою або поглинальним папером і прибрати залишки, потім на пляму насипати трохи харчової соди й зверху нанести засіб для миття посуду. Через кілька хвилин пляму необхідно ретельно відтерти жорсткою щіткою. За потреби повторити процедуру.

У результаті один флакон кухонного засобу цілком може замінити одразу кілька спеціалізованих чистильних засобів.

Раніше "Телеграф" ділився незвичними засобами використання затискачів для хліба.

Теги:
#Прибирання #Плями #Лайфхак