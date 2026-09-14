Помічник у прибиранні: де знадобиться рідина для миття посуду, крім кухні

Несподівані способи застосування засобу для посуду у побуті

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Засіб для миття посуду є на кожній кухні. Найчастіше його використовують виключно за прямим призначенням — для миття тарілок і каструль. Але цей звичний побутовий продукт можна використовувати й для інших домашніх завдань.

Засіб для миття посуду створений спеціально для розщеплення жиру та стійких забруднень, тому він так само ефективно дає собі раду з плямами на тканинах, підлозі та інших поверхнях, як і з жиром на сковороді. При цьому склад засобів зазвичай досить щадний, на відміну від агресивних плямовивідників чи прального порошку.

Про те, у яких випадках може знадобитися засіб для посуду, пише чеське видання Bydlimeutulne.

Якщо на одязі з'явилася свіжа жирна пляма, можна втерти в забруднену ділянку трохи засобу для миття посуду та змити теплою водою. Цей спосіб добре працює навіть із шовком і вовною, які зазвичай потребують дбайливого ручного прання.

Також цей засіб підходить для видалення плям на килимі. Розчиніть одну столову ложку мийного засобу у двох склянках теплої води, а потім обробіть забруднення змоченою в розчині серветкою з мікрофібри до повного зникнення плями. Паперові рушники для цього краще не брати, оскільки від них на ворсі килима залишаються дрібні грудочки.

Фото згенероване ШІ

Схожим чином можна боротися і з масляними плямами на бетонній підлозі в гаражі чи підвалі. Спочатку розлите мастило необхідно присипати тирсою або поглинальним папером і прибрати залишки, потім на пляму насипати трохи харчової соди й зверху нанести засіб для миття посуду. Через кілька хвилин пляму необхідно ретельно відтерти жорсткою щіткою. За потреби повторити процедуру.

У результаті один флакон кухонного засобу цілком може замінити одразу кілька спеціалізованих чистильних засобів.

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