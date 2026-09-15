Мелкий мусор исчезает на глазах: этот простой трюк поможет с уборкой

Эта хитрость пригодится многим хозяйкам

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Уборка дома может стать намного проще и эффективнее, если использовать один лайфхак с полиэтиленовым пакетом. При подметании будет собираться больше мелкого мусора и ворсинок, которые метла нередко оставляет после себя.

Эта технология также может быть удобна для очистки труднодоступных мест, таких как пространство под кроватями, диванами и низкой мебелью. Техника может применяться на различных поверхностях, включая керамику, керамогранит, дерево, ламинат и так далее. Об этом пишет Cronista.

Для данного лайфхака подойдет обычный использованный полиэтиленовый пакет. Его нужно надеть на рабочую часть метлы, чтобы он покрыл все щитинки. Далее пакет нужно зафиксировать на ручке. Затем можно подметать обычный способом.

Лайфхак с пактом и метлой. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Еще одно удобство такого способа заключется в том, что грязь и пыль не рилепает к щетине метлы, что облегчает последующую уборку и снижает вероятность повторного распространения мусора по комнате во время подметания.

Стоит добавить, что эффект связывают со статическим электричеством, возникающим при контакте и движении пластика. Таким образом поверхность пакета притягивает небольшие частицы мусора, пыль, ворсинки, с которыми метла могла бы не справиться.

Метод рекомендуют использовать в дополнение к обычному подметанию, чтобы убрать оставшийся мелкий и малозаметный мусор.

Лайфхак с пактом и метлой. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где пригодится жидкость для мытья посуды, кроме кухни.