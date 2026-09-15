Дрібне сміття зникає на очах: цей простий трюк допоможе з прибиранням

Ця хитрість знадобиться багатьом господаркам

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Прибирання будинку може стати набагато простіше та ефективніше, якщо використовувати один лайфхак із поліетиленовим пакетом. При підмітанні збиратиметься більше дрібного сміття та ворсинок, які мітла нерідко залишає після себе.

Ця технологія також може бути зручною для очищення важкодоступних місць, таких як простір під ліжками, диванами та низькими меблями. Техніка може застосовуватись на різних поверхнях, включаючи кераміку, керамограніт, дерево, ламінат і таке інше. Про це пише Cronista.

Для цього лайфхака підійде звичайний поліетиленовий пакет. Його потрібно надіти на робочу частину мітли, щоб він покрив усі щитки. Далі пакет потрібно зафіксувати на ручці. Потім можна підмітати звичайним способом.

Лайфхак з пактом та мітлою. Фото: згенеровано ШІ/"Телеграф"

Ще одна зручність такого способу полягає в тому, що бруд і пил не пристосовується до щетини мітли, що полегшує подальше прибирання і знижує ймовірність повторного поширення сміття по кімнаті під час підмітання.

Варто додати, що ефект пов’язують зі статичною електрикою, що виникає при контакті та русі пластику. Таким чином поверхня пакета притягує невеликі частинки сміття, пил, ворсинки, з якими мітла могла б не впоратися.

Метод рекомендують використовувати на додаток до звичайного підмітання, щоб прибрати дрібне і малопомітне сміття, що залишилося.

Лайфхак з пактом та мітлою. Фото: згенеровано ШІ/"Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де знадобиться рідина для миття посуду, крім кухні.