Застарелый жир сойдет сам: как легко очистить решетку газовой плиты без химии

Рецепты средств, которые растворят даже стойкие загрязнения

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Решетка — одна из самых грязных частей газовой плиты. Если смахнуть свежие капли соуса или жира с плоской поверхности можно буквально за пару секунд, то с ней ситуация совершенно другая. Под воздействием огня попавшие на решетку загрязнения буквально запекаются на металле и превращаются в плотную корку.

На самом деле налипший жир с решетки можно удалить без агрессивной химии и многочасового скобления. Для этого нужно правильно подобрать раствор и дать ему время сделать основную работу. Рецептом такого средства поделились эксперты издания House Beautiful.

Как удалить жир с решетки газовой плиты

Вместо того чтобы оттирать засохший жир вручную, решетку стоит на время оставить в теплом растворе, чтобы грязь размягчилась.

Натрите на мелкой терке 50 граммов хозяйственного мыла. Добавьте к нему 10 столовых ложек сухой горчицы и 2 стакана пищевой соды. Залейте сухую смесь 2–3 литрами горячей воды и тщательно перемешайте в кастрюле до полного растворения ингредиентов.

Поместите решетку в большую емкость или прямо в ванну, залейте подготовленной смесью и добавьте кипятка, чтобы металл был полностью покрыт жидкостью. Оставьте решетку минимум на 2 часа. За это время комбинированный состав соды, горчицы и мыла размягчит жир. Останется только легко счистить отложения обычной щеткой или плотной губкой.

Фото сгенерировано ИИ

Если замачивать всю решетку неудобно, можно воспользоваться точечным способом. Нарежьте ткань или бумажные полотенца на широкие полосы, обильно смочите их столовым уксусом и оберните все элементы решетки. Оставьте такой компресс на час, после чего снимите ткани и протрите решетку влажной губкой.

Другой вариант — смешать пищевую соду с небольшой порцией воды до состояния густой кашицы. Нанесите пасту на загрязненные участки, подождите около часа и потрите жесткой стороной кухонной губки.

Главное правило ухода за решеткой — не откладывать чистку надолго. Если протирать ее сразу после того, как что-то пролилось или пригорело, до образования серьезного нагара дело просто не дойдет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как прочистить слив с помощью обычной пластиковой бутылки.