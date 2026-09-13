Не лимон и не хлорка: чем натереть швы между плиткой, чтобы они стали как новые
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Простое средство, которое не повредит плитку
Даже идеально вымытая плитка в ванной может выглядеть неопрятно, если швы между ней потемнели. При виде темного налета многие сразу берутся за хлорные отбеливатели или лимонную кислоту, однако существуют более безопасные и доступные способы вернуть поверхности белизну.
Об этом лайфхаке рассказывает чешское издание Centrum.cz.
Почему лимон и отбеливатель — не лучшее решение
Лимонная кислота действительно неплохо растворяет известковый налет, но она способна разъедать мрамор, известняк и цементную или известковую затирку. Отбеливатель, в свою очередь, может незаметно обесцветить цветную затирку, а при неудачном сочетании с другой бытовой химией — выделять едкие пары.
Как очистить швы между плиткой
Пищевая сода работает как мягкий абразив, который деликатно удаляет поверхностную грязь. Если же совместить ее с 3%-ным раствором перекиси водорода, смесь удалит въевшиеся пятна и споры плесени без химического запаха.
- Смешайте пищевую соду с водой в пропорции примерно 3:1, чтобы получилась густая кашица, которая не будет стекать с вертикальной плитки.
- Нанесите смесь на межплиточные швы старой зубной щеткой.
- Для удаления свежего налета достаточно 15 минут, а для борьбы со старыми загрязнениями оставьте пасту на всю ночь. Утром слегка потрите швы щеткой, смойте водой и вытрите насухо.
Если на затирке образовалась стойкая черная плесень, распылите поверх соды 3%-ную перекись водорода или сразу приготовьте чистящую пасту на ее основе.
Перед очисткой цветной затирки обязательно проверьте средство на незаметном участке, а при работе с натуральным камнем избегайте использования любых кислот.
Чтобы швы не темнели в будущем, достаточно сгонять воду со стен резиновым скребком после душа, регулярно проветривать помещение и раз в месяц обрабатывать проблемные места перекисью водорода.
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