Застарілий жир зійде сам: як легко очистити решітку газової плити без хімії

Рецепти засобів, які розчинять навіть стійкі забруднення

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Решітка — одна з найбрудніших частин газової плити. Якщо змахнути свіжі краплі соусу чи жиру з пласкої поверхні можна буквально за пару секунд, то з нею ситуація зовсім інша. Під дією вогню забруднення, що потрапили на решітку, буквально запікаються на металі й перетворюються на щільну кірку.

Насправді налиплий жир із решітки можна видалити без агресивної хімії та багатогодинного шкребіння. Для цього потрібно правильно підібрати розчин і дати йому час зробити основну роботу. Рецептом такого засобу поділилися експерти видання House Beautiful.

Як видалити жир з решітки газової плити

Замість того щоб відтирати засохлий жир вручну, решітку варто на деякий час залишити в теплому розчині, щоб бруд розм'якшився.

Натріть на дрібній тертці 50 грамів господарського мила. Додайте до нього 10 столових ложок сухої гірчиці та 2 склянки харчової соди. Залийте суху суміш 2–3 літрами гарячої води й ретельно перемішайте в каструлі до полного розчинення інгредієнтів.

Помістіть решітку у велику ємність або прямо у ванну, залийте підготовленою сумішшю та додайте окропу, щоб метал був повністю покритий рідиною. Залиште решітку щонайменше на 2 години. За цей час комбінований склад соди, гірчиці й мила розм'якшить жир. Залишиться тільки легко зчистити відкладення звичайною щіткою або щільною губкою.

Фото згенероване ШІ

Якщо замочувати всю решітку незручно, можна скористатися точковим способом. Наріжте тканину або паперові рушники на широкі смуги, рясно змочіть їх столовим оцтом і обгорніть усі елементи решітки. Залиште такий компрес на годину, після чого зніміть тканину й протріть решітку вологою губкою.

Інший варіант — змішати харчову соду з невеликою порцією води до стану густої кашки. Нанесіть пасту на забруднені ділянки, зачекайте близько години й потріть жорстким боком кухонної губки.

Головне правило догляду за решіткою — не відкладати чищення надовго. Якщо протирати її одразу після того, як щось пролилося чи пригоріло, до утворення серйозного нагару справа просто не дійде.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прочистити злив за допомогою звичайної пластикової пляшки.