Бабушкин сервиз может оказаться сокровищем: как за пару минут отличить настоящий фарфор

Не спешите выбрасывать старую посуду

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У многих дома в сервантах или на дачах до сих пор хранятся сервизы, которые достались в наследство от бабушек. Мода на старые вещи периодически возвращается, коллекционеры охотятся за раритетной посудой, а еще винтажные предметы можно сделать стильным акцентом в современном интерьере.

Рассказываем, как определить, пылится ли в шкафу настоящая семейная реликвия из ценного фарфора или это обычная керамика.

Почему фарфор ценится больше обычной керамики

Настоящий фарфор создают из благородной смеси каолина, кварца и полевого шпата. В печи при экстремальном нагреве эти компоненты буквально спекаются в плотную, монолитную и практически непористую структуру.

Обычная керамика, фаянс и майолика содержат больше простой глины и обжигаются при более низких температурах. Из-за этого их масса получается рыхлой и пористой. Чтобы такая посуда не впитывала влагу, ее покрывают слоем глазури, которая со временем идет мелкими трещинами. В то же время фарфор сохраняет гладкость и блеск десятилетиями.

Как проверить посуду за пару минут

Первый и самый простой способ — поднести кружку тонкой стенкой или ручкой к окну или лампе. Настоящий фарфор частично просвечивает: за стенкой можно разглядеть силуэт собственных пальцев. Плотная керамика останется полностью непрозрачной, сколько ее ни крути на свету. Лучше всего этот тест работает именно с ручкой, так как это самый тонкий элемент изделия, рассказали эксперты портала Bruneta v kuchyni.

Фото сгенерировано ИИ

Также обратите внимание на другие признаки:

Легонько постучите по краю чашки ногтем или деревянной палочкой. Настоящий фарфор издаст высокий, чистый и продолжительный музыкальный звон. Обычная керамика издаст глухой и короткий звук.

Настоящий фарфор при своей высокой прочности очень легкий и изящный. Если старая чашка кажется тяжелой и массивной, перед вами фаянс.

Переверните чашку вверх дном. На необожженном ободке дна настоящий фарфор остается белоснежным и гладким, без шершавых пор. Кроме того, на винтажном фарфоре почти всегда есть четкое заводское клеймо, по которому можно определить фабрику и год выпуска.

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