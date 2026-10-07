"Не для простых людей": как выглядит самое счастливое село в Украине (фото)

Населенный пункт так и называется Счастливое

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Село Счастливое (Бориспольский район, Киевская область) расположено на стратегически важной трассе Киев — Борисполь, всего в 10 километрах к востоку от столицы. Сегодня это не просто населенный пункт по дороге в главный аэропорт страны, а административный центр Пристоличной территориальной громады.

В threads завирусился пост об этом селе. Все из-за ухоженности и благоустройства этого населенного пункта.

"Рядовое" село в Украине", — гласит публикация.

Село Счастливое/Фото: threads.com/@__1010__0110

Село Счастливое/Фото: threads.com/@__1010__0110

Село Счастливое/Фото: threads.com/@__1010__0110

Село Счастливое/Фото: threads.com/@__1010__0110

Село Счастливое/Фото: threads.com/@__1010__0110

Село Счастливое/Фото: threads.com/@__1010__0110

Село Счастливое/Фото: threads.com/@__1010__0110

Село Счастливое/Фото: threads.com/@__1010__0110

Село Счастливое/Фото: threads.com/@__1010__0110

Село Счастливое/Фото: threads.com/@__1010__0110

Тур по селу Счастливое

В сети отметили, что название села полностью соответствует действительности, и там живут счастливые люди.

"Мне кажется, оно очень соответствует своему названию"

"Если бы мое село было вот таким, то я бы тоже была счастлива"

"Красиво"

"Не для обычных людей"

"Село?"

История основания

История Счастливого началась во второй половине XX века. Населенный пункт был основан в 1968 году на базе одного из отделений крупного совхоза "Бортничи". Вместе со Счастливым тогда же возникло и соседнее село Пролиски, образовав единый инфраструктурный и экономический узел вблизи Киева.

Село Счастливое на карте

Развитие и современность

За последние годы Счастливое кардинально изменилось, превратившись в развитый и престижный центр загородной жизни под Киевом. Благодаря удобной транспортной развязке и близости к мегаполису, здесь активно разрастаются современные коттеджные городки и малоэтажные жилые комплексы, предлагающие жителям высокий уровень комфорта.

Торговля и досуг: в селе работают сетевые супермаркеты, уютные кофейни, магазины и торговые зоны.

в селе работают сетевые супермаркеты, уютные кофейни, магазины и торговые зоны. Медицина и спорт: функционирует современный Пристоличный медицинский центр, а также действует спортивная база, привлекающая любителей активного образа жизни.

функционирует современный Пристоличный медицинский центр, а также действует спортивная база, привлекающая любителей активного образа жизни. Благоустройство: улицы и общественные пространства поселка регулярно обновляются — здесь обустраиваются ухоженные пешеходные аллеи с плиткой, современные зоны отдыха с лавочками, а также уделяется внимание безопасности дорожного движения.

Напомним, эвакуация из зоны боевых действий и обустройство жизни на новом месте всегда полны неожиданностей. Но то, что нашла украинская переселенка в своем новом доме в селе удивило многих.