Не положите в корзину: какой токсичный двойник белого гриба маскируется в лесу (фото)

Этот вид растет именно на песчаных почвах

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В сосновом лесу возле села Липовое на Полтавщине грибник наткнулся на необычную находку. Внешне эти грибы легко перепутать с белыми или польскими, но у них есть характерное отличие: внутри ножки каждого экземпляра образуется полость.

Случай произошел 4 октября. Автор находки отметил, что грибы росли группами на песчаном грунте, а их ножки имели более выраженный розоватый оттенок, чем у привычных белых грибов.

Предварительно речь идет о гиропоре песчаном (Gyroporus ammophilus). Этот вид растет именно на песчаных почвах и действительно очень похож на некоторые съедобные трубчатые грибы.

Грибник в сосновом лесу на Полтавщине нашел редкий гиропор песчаный, который внешне легко перепутать со съедобными белыми или польскими грибами.

Пытаться определить такой гриб только по фото или тем более пробовать его на вкус категорически нельзя. Специалисты подчеркивают: в подобных двойниках путаются даже опытные сборщики, а случаи отравления дикорастущими грибами в Полтавской области фиксировали и в 2026 году.

Срез ножки гиропора песчаного демонстрирует характерные внутренние пустоты, отличающие его от съедобных грибов.

Главная опасность заключается в обманчивом виде: многие грибники ошибочно считают наличие трубчатого слоя под шляпкой гарантией безопасности.

С песчаным гиропором обычный осмотр шляпки не спасет от ошибки. Единственный надежный способ распознать несъедобный экземпляр прямо в лесу – проверить структуру ножки на срезе и обратить внимание на скрытые пустоты.

К примеру, гиропор каштановый выглядит почти так же и растет в похожих условиях и в той же местности. Единственное явное отличие съедобного каштанового гриба – отсутствие лососевого оттенка в окраске.

В сосновом лесу на Полтавщине грибник обнаружил редкий гиропор песчаный, который внешне легко перепутать со съедобными белыми грибами.

Гиропор песчаный

Это несъедобный ядовитый гриб.

Шляпка. В начале роста полусферическая, затем распрямляется до формы подушечки, а ее края слегка загибаются вверх. Кожица сухая, гладкая на ощупь или покрыта очень мелким ворсом. У молодых грибов она окрашена в розовый цвет с лососевым оттенком, со временем темнеет и к зрелости становится коричневой с желтизной и более светлыми краями. Диаметр шляпки составляет от 4 до 15 см.

Ножка. Цилиндрическая, правильной формы, немного утолщается к основанию. Поверхность гладкая. Сначала она почти белая, затем приобретает цвет шляпки. При трении пальцем поверхность ножки розовеет, особенно заметно у основания. Высота ножки – от 3 до 6 см, диаметр – до 15 мм.

Гиропор песчаный внешне легко спутать со съедобными белыми или польскими грибами.

Мякоть. Имеет розовый, лососевый оттенок. В начале роста она сплошная и довольно грубая, у зрелых экземпляров может приобретать голубоватый цвет, а в ее толще образуются многочисленные каверны. Вкус слабый, сладковатый, запах нейтральный. На изломе или срезе мякоть цвет не меняет и млечный сок не выделяет.

Этот гриб хорошо знают жители побережий: песчаный гиропор встречается исключительно недалеко от морского берега, возле песчаных дюн. Репутация у него плохая: попадая в корзину, он приносит немало проблем. Ситуацию осложняет его сходство с другим близким видом – каштановым грибом, который считается деликатесом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в период максимальной активности грибников в сентябре и октябре в украинских лесах регулярно находят нестандартные и видоизмененные грибы. В профильных группах в Facebook пользователи публикуют снимки необычных маслят, чтобы выяснить степень их пригодности в пищу. Такой повышенный интерес обусловлен стремлением избежать сбора токсичных двойников и опасных экземпляров во время сезонного сбора.