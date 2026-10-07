Не положите в корзину: какой токсичный двойник белого гриба маскируется в лесу (фото)
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Этот вид растет именно на песчаных почвах
В сосновом лесу возле села Липовое на Полтавщине грибник наткнулся на необычную находку. Внешне эти грибы легко перепутать с белыми или польскими, но у них есть характерное отличие: внутри ножки каждого экземпляра образуется полость.
Случай произошел 4 октября. Автор находки отметил, что грибы росли группами на песчаном грунте, а их ножки имели более выраженный розоватый оттенок, чем у привычных белых грибов.
Предварительно речь идет о гиропоре песчаном (Gyroporus ammophilus). Этот вид растет именно на песчаных почвах и действительно очень похож на некоторые съедобные трубчатые грибы.
Пытаться определить такой гриб только по фото или тем более пробовать его на вкус категорически нельзя. Специалисты подчеркивают: в подобных двойниках путаются даже опытные сборщики, а случаи отравления дикорастущими грибами в Полтавской области фиксировали и в 2026 году.
Главная опасность заключается в обманчивом виде: многие грибники ошибочно считают наличие трубчатого слоя под шляпкой гарантией безопасности.
С песчаным гиропором обычный осмотр шляпки не спасет от ошибки. Единственный надежный способ распознать несъедобный экземпляр прямо в лесу – проверить структуру ножки на срезе и обратить внимание на скрытые пустоты.
К примеру, гиропор каштановый выглядит почти так же и растет в похожих условиях и в той же местности. Единственное явное отличие съедобного каштанового гриба – отсутствие лососевого оттенка в окраске.
Гиропор песчаный
Это несъедобный ядовитый гриб.
Шляпка. В начале роста полусферическая, затем распрямляется до формы подушечки, а ее края слегка загибаются вверх. Кожица сухая, гладкая на ощупь или покрыта очень мелким ворсом. У молодых грибов она окрашена в розовый цвет с лососевым оттенком, со временем темнеет и к зрелости становится коричневой с желтизной и более светлыми краями. Диаметр шляпки составляет от 4 до 15 см.
Ножка. Цилиндрическая, правильной формы, немного утолщается к основанию. Поверхность гладкая. Сначала она почти белая, затем приобретает цвет шляпки. При трении пальцем поверхность ножки розовеет, особенно заметно у основания. Высота ножки – от 3 до 6 см, диаметр – до 15 мм.
Мякоть. Имеет розовый, лососевый оттенок. В начале роста она сплошная и довольно грубая, у зрелых экземпляров может приобретать голубоватый цвет, а в ее толще образуются многочисленные каверны. Вкус слабый, сладковатый, запах нейтральный. На изломе или срезе мякоть цвет не меняет и млечный сок не выделяет.
Этот гриб хорошо знают жители побережий: песчаный гиропор встречается исключительно недалеко от морского берега, возле песчаных дюн. Репутация у него плохая: попадая в корзину, он приносит немало проблем. Ситуацию осложняет его сходство с другим близким видом – каштановым грибом, который считается деликатесом.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в период максимальной активности грибников в сентябре и октябре в украинских лесах регулярно находят нестандартные и видоизмененные грибы. В профильных группах в Facebook пользователи публикуют снимки необычных маслят, чтобы выяснить степень их пригодности в пищу. Такой повышенный интерес обусловлен стремлением избежать сбора токсичных двойников и опасных экземпляров во время сезонного сбора.