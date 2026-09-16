Татьяна Кагановская: Каразинский университет научился жить в период неопределенности, пришло время формировать свое будущее

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В Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина 24 сентября пройдут выборы ректора. Преподаватели, студенты и работники университета будут выбирать, кому доверят лидерство на следующие 5 лет.

Предыдущие пять лет прошли под руководством Татьяны Кагановской – доктора юридических наук, профессора и первой женщины во главе Каразинского. Почти всё это время ректору пришлось заниматься кризисным менеджментом в условиях прифронтового города.

Закон о высшем образовании позволяет одной особе занимать должность ректора дважды, поэтому Кагановская снова подала документы на участие в выборах. Говорит, что университет доказал свою стойкость в условиях полномасштабной войны, пора переходить к развитию.

– Татьяна, почему в Каразинском университете решили проводить выборы? В условиях чрезвычайного и военного положения их вполне законно можно отсрочить.

– Можно, но это стало бы нарушением нашей внутренней демократической культуры, присущей Каразинскому сообществу. Для нас выборы – это возможность "сверить часы". Чего хочет сообщество? Какие у него планы и видение развития университета? Что здесь и сейчас является приоритетом? В поиске ответов на эти вопросы, в дискуссиях, в диалоге рождается наше общее видение, план на следующие пять лет. И вместе с тем люди выбирают, кому доверят реализацию этого плана. Поэтому выборы пройдут вовремя, по графику, с учетом всех необходимых мер безопасности.

– Свои первые выборы ректора вы выиграли в 2021 году. Через полгода началась большая война. В первый же день оккупанты подошли к самому Харькову. Дальше были интенсивные бои, врага отбросили от города и области, но ситуация с безопасностью остается сложной. Вы не жалеете, что тогда подали свою кандидатуру?

– Абсолютно нет. Я верю, что у каждого из нас есть миссия, определенная задача в жизни. Слова могут казаться пафосными, но я имею в виду нечто на самом деле простое: миссия рождается из любви – к своим родным людям, своему городу, своему делу.

Я училась не в Каразинском, поскольку тогда в университете еще не было юридического факультета. Но с 2001 года, когда пришла на работу в Каразинский, моя жизнь связана именно с ним. Здесь я росла профессионально, нашла единомышленников и друзей на всю жизнь, свое сообщество свободных, умных, инициативных и ответственных людей, которые не боятся мечтать. Поэтому в горе и в радости, под ясным небом или под обстрелами, в периоды стабильности или испытаний Каразинский – это часть моей жизни.

– После начала полномасштабного этапа войны вам пришлось подстраиваться под новую реальность. Что в университете пришлось изменить, перенастроить, чтобы продолжать образовательный процесс?

– У нас уже был опыт работы онлайн во время covid-пандемии, поэтому техническая сторона задачи не была для нас абсолютно новой. Самым сложным, наверное, было внутренне настроиться на работу в условиях прифронтового региона. Непрерывные обстрелы и разрушения, известия о погибших воинах-каразинцах, элементарная физическая и психологическая усталость – все это наше Каразинское сообщество пережило.

Важно было поддерживать друг друга. С тех пор каждое утро у нас начинается с переклички в чате: все ли в порядке, не нужна ли кому-то помощь? А уже потом обсуждаем задачи на день. Я безмерно благодарна нашему коллективу и нашим выпускникам, которые с первого дня взяли на себя гуманитарные вопросы, помогали преодолевать последствия обстрелов, кормили студентов.

За время полномасштабной войны наш коллектив пережил трансформацию. У нас исчезла субординация. Мы стали значительно более открытыми друг для друга, привыкли к ощущению опоры, когда сообщество поддержит в любых сложных условиях, так что теперь больше всего ценим наши горизонтальные связи. Мы научились быстро принимать решения и действовать. Эффективно решаем вопросы, к которым раньше даже не знали, как подступиться.

– Сегодня обучение в Каразинском университете уже не только онлайн? Вы вернулись к привычной модели?

– Частично да, ведь ключевым фактором остается безопасность. От онлайн-обучения мы перешли к смешанной модели. Для некоторых специальностей проведение практических занятий абсолютно необходимо. Поэтому, к примеру, для студентов-медиков мы создали возможность проходить практику на базе высшего учебного заведения в более безопасном регионе. Есть образовательный хаб в Германии, где учатся и преподают выехавшие за границу каразинцы.

Но обеспечение возможности учиться в Харькове является одним из приоритетов. Проведенный среди студентов опрос показал, что большинство из них хотели бы живого общения и обучения. Поэтому мы последовательно развиваем безопасные образовательные пространства.

В Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина

К началу нового учебного года функционирует более 3000 квадратных метров подземных помещений, где студенты могут учиться, работать в лабораториях и общаться между собой. Интернет дает огромные возможности, однако ничто не заменит живого общения. Из-за войны многие дети и молодежь лишены такой возможности.

Я часто говорю, что знания вчерашних школьников, а теперь наших студентов, всегда можно подтянуть. Мы этим занимаемся. Но научить эффективной коммуникации, умению действовать в команде, чувствовать себя комфортно в коллективе невозможно без практики непосредственного взаимодействия.

– Раз уж мы коснулись студентов. Сколько сейчас юношей и девушек учатся в Каразинском? Как перемещение украинцев в более безопасные регионы и за границу повлияло на их численность?

– На самом деле просели мы только в одном – количестве студентов-иностранцев. Если до полномасштабной войны у нас училось 4500 иностранцев, то сейчас менее 200. Их удерживает престиж Каразинского диплома, они знают, что после обучения у нас найдут работу в своих странах.

Мы ценим доверие тех, кто остается с нами, и держим высокую планку качества образования. Об этом свидетельствуют украинские и международные рейтинги , такие как QS World University Rankings 2027, где мы делим второе место с КПИ им. Сикорского, второе место в Scopus. Но без улучшения общей ситуации с безопасностью в стране массового возвращения иностранных студентов ждать не стоит.

За исключением иностранцев, численность соискателей образования в Каразинском остается на довоенном уровне. В 2025–2026 учебном году их было более 13 тысяч. В ходе вступительной кампании этого года мы получили 20 тысяч заявок на поступление, поэтому динамика положительная.

Лично меня радует увеличение количества поступающих на естественные науки. Право, психология, экономика – прекрасные специальности, но Украине нужно больше физиков, химиков и людей, которые двигают как фундаментальную науку, так и технологии. Поэтому в своей программе на следующие 5 лет предлагаю усилить поддержку одаренной молодежи. Мы уже работаем со школьниками, поощряем вступать в Малый каразинский университет, партнерские STEM-инициативы. Но можем сделать еще больше во взаимодействии с ответственным бизнесом и властью.

– Что еще есть в вашей программе? Какие точки роста Каразинского университета вы предлагаете коллегам и сообществу?

– Во-первых, это базовые принципы: открытость во всем, что мы делаем; готовность брать на себя ответственность за реализацию принятых решений; партнерство студентов, преподавателей, ученых и выпускников Каразинского с бизнесом, государством и международными партнерами. Совместные программы и научные исследования, обмен опытом и академическая мобильность, разные модели финансирования – Каразинский открыт к сотрудничеству и ему есть что предложить миру. Я уверена, что мы способны вывести Каразинский на уровень сильнейших исследовательских университетов Центральной и Восточной Европы.

Нам удалось сохранить высокую планку качества образования даже во время войны, но всегда есть куда двигаться дальше. На мой взгляд, будущее за гибкой системой образования, которая быстро адаптируется к новым технологиям, является междисциплинарной и рассчитана на обучение в течение всей жизни. Мы говорим о последипломных программах, сокращенных бакалаврских программах, сертификатных курсах, профессиональной переподготовке и многом другом.

Учебные программы должны соответствовать международным стандартам, чтобы дипломы и сертификаты Каразинского давали нашим выпускникам возможность конкурировать на мировом рынке труда. Поэтому в планах – достижение полного соответствия европейским стандартам ESG (показатели, по которым оценивают устойчивое развитие и влияние на общество. – Ред.), внедрение практики международной аккредитации университета. И в целом еще более тесная интеграция в Европейское научное пространство.

В Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина

– Что-то из этого уже реализуется?

– Стоит отметить, в частности, что благодаря поддержке Всемирного банка в Каразинском университете появился уникальный биопринтер, на котором можно печатать элементы тканей и органов человеческого тела. Таких биопринтеров в мире всего 18, и один из них у нас. То, что партнеры помогают нам с оборудованием на миллионы евро, лишний раз свидетельствует об академическом весе Каразинского университета и нашем потенциале.

Мы усиливаем сотрудничество с бизнесом и международными партнерами. К нам приходят в поиске будущих специалистов, зная стандарты образования Каразинского университета. Необходимо уже во время учебы знакомить студентов с современными технологиями и оборудованием.

Но важно не забывать, что самый главный потенциал не только для Каразинского, но и для всей страны – люди. Технику можно приобрести, стены отстроить, но активного квалифицированного человека не заменишь ничем. Поэтому один из абсолютных приоритетов – развитие человеческого потенциала.

Каразинский должен культивировать атмосферу инклюзивности, добропорядочности и взаимоуважения, где хочется расти профессионально и развивать свой потенциал. Это касается как наших студентов и иных соискателей образования, так и преподавателей, для которых должны действовать прозрачные и понятные ступени карьерного роста.

Для исследователей университет должен стать гарантом непрерывности процесса, когда они занимаются наукой, а технические, организационные, финансовые, правовые и другие вопросы берет на себя университет. Это касается как фундаментальных исследований, так и междисциплинарных прикладных проектов.

Вижу большой потенциал для роста в международном сотрудничестве посредством участия в европейских исследовательских консорциумах, совместных научных проектах и грантовых программах.

Перенос результатов исследований в практику, фокус на создании и усовершенствовании технологий – это также вектор нашего роста, когда университет в партнерстве с бизнесом и государством может работать с патентным правом, выходить на рынок исследовательских заказов, поддерживать стартапы и трансфер технологий.

– Каразинский университет вошел в число 12 университетов-победителей конкурса CampeX. Что для вас означает этот результат?

– Это большая радость и гордость за Каразинское сообщество. За этой победой – огромная командная работа, профессионализм и вера в то, что мы можем развивать университет даже в самых сложных условиях. Наш проект Karazin LifeTech CampeX занял пятое место в общем рейтинге и первое среди университетов нашего макрорегиона. Для нас это важное подтверждение качества нашей стратегии и потенциала Каразинского как мощного образовательного и исследовательского центра. Особенно ценно, что речь идет о создании среды, в которой могут развиваться современная наука, междисциплинарные команды и новые технологии.

– Каким вы видите следующий этап и что даст университету создание кампуса?

– Самое важное – воплотить эту победу в реальные изменения. Karazin LifeTech CampeX станет пространством для развития исследований в сфере передовых материалов и биотехнологий, современных R&D-компетенций и сотрудничества науки, образования и бизнеса. Впереди много работы – от финализации проекта и поиска со-финансирования до проектирования и реализации. Но я уверена, что Каразинская семья – это именно та команда замечательных людей, единомышленников и профессионалов, которая способна пройти этот путь вместе. Ведь наша цель – сформировать новое качество университета, которое будет работать на его развитие и будущее Харькова и Украины.

– Если мы говорим о человеческом потенциале, то не можем обойти вниманием очевидный факт: наше общество травмировано войной. Может ли университет чем-то помочь?

– Убеждена, что да. Университеты должны стать площадками диалога, при необходимости оказывать экспертную помощь, участвовать в проектах восстановления и развития. Университет – не остров, а действенный центр интеллектуального, научного и социального развития, особенно в условиях фронтира.

В Каразинском работает Центр ветеранского развития, где по запросам самих ветеранов создано более 80 образовательных программ, и работа продолжается. Мы также работаем с территориальными громадами, предоставляя экспертизу наших специалистов.

Среди прочих социальных функций университета вижу необходимость развивать программы ментального здоровья как для каразинцев, так и для ветеранов и членов их семей, для переселенцев.

Студенты Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина

– Звучит логично, но как вы планируете все это реализовать в условиях продолжающейся войны и нехватки ресурсов?

– Ресурсов всегда не хватает, даже в мирное время. Поэтому так важно сознательно выбирать приоритеты и настойчиво их реализовывать, в том числе через повышение качества управления, его гибкости и открытости.

Открытость предполагает постоянный диалог: что мы делаем, как и для чего. Каразинское сообщество дает уникальную возможность брать лучшее из разного опыта и компетенций: есть наши выпускники, работающие в науке и других отраслях по всему миру, есть специалисты по разным дисциплинам, есть инициативная молодежь со свежими идеями, готовая брать на себя ответственность.

Вижу необходимость продолжить развивать академическую автономию факультетов и наших научных институтов. Они вполне способны формулировать свои цели и приоритеты. Административная же команда должна сосредоточиться на координации, поддержке внутреннего диалога, поиске дополнительных ресурсов и развитии партнерств.

Цифровизация и ответственное внедрение искусственного интеллекта открывают перспективу снизить процедурную нагрузку на весь коллектив и высвободить время для преподавания и исследований, оптимизировать управление финансами, закупками, энергоэффективностью.

– Что бы вы посоветовали вашим коллегам-педагогам и студентам, которые несмотря ни на что выбирают учебу и жизнь в Украине?

– Верить в себя и в свою миссию. А также искать единомышленников, свое сообщество, и поддерживать друг друга.

Мне посчастливилось быть частью удивительного Каразинского сообщества , способного адаптироваться и объединяться вокруг общих ценностей. Вместе мы сильнее, чем простая сумма его членов. Накопленный нами общий опыт позволяет не просто преодолевать вызовы и быть устойчивыми в условиях турбулентности, но и планировать и двигаться вперед, каким бы сложным и изменчивым ни был наш мир.

Поэтому я убеждена, что пришло время проактивного подхода, когда мы не просто реагируем на события, а прокладываем путь к лучшему образованию, более инклюзивному и открытому обществу и более сильной стране. Каразинское сообщество научилось жить в условиях неопределенности, теперь самое время начать создавать собственное будущее.

– Не слишком ли это оптимистично?

– Посмотрите на молодежь, которая в этом году пришла учиться в высшие учебные заведения. В Каразинский подалось на 18% больше поступающих, чем в прошлом году. Эти молодые мужчины и женщины верят, что образование необходимо, что будущее можно строить своими руками и умом. Они росли и формировались во время войны, и очень хорошо знают, чего хотят. Поэтому если почувствуете пессимизм и скепсис – посмотрите на них. Они вдохновляют и дарят незаурядную мотивацию!