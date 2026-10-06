Могут быстро раскупить: в "АТБ" завтра резко подешевеет химия

Покупатели смогут приобрести бытовую химию подешевле

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В "АТБ" готовят новые скидки на товары, которые регулярно нужны в каждом доме. Уже с 6 октября некоторые средства для стирки и уборки можно будет приобрести гораздо дешевле, чем сейчас.

О предстоящих акциях сообщил пользователь Threads под ником super_znyzhky_akcii. Больше всего удастся сэкономить почти 120 гривен на одном товаре.

Одно из предложений касается универсального геля для стирки "Жасмин и лаванда с марсельским мылом" 4 кг от ТМ WASH&FREE. Его цена снизится с 273,60 до 155,50 грн. Таким образом, скидка будет составлять 43%, а разница в стоимости – 118,10 грн.

Также дешевле будут продавать универсальное моющее средство в ассортименте 1 л от ТМ Domestos. Его цена упадет со 167,80 до 102,90 грн, то есть на 38%.

Следовательно, с 6 октября покупатели смогут приобрести эти два товара по более низким ценам. Больше всего подешевеет гель для стирки WASH&FREE — его стоимость уменьшится более чем на 100 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал об акции в "АТБ", где с 6 октября можно будет купить популярную колбасу дешевле.