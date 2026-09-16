Магазинные шарики для унитаза больше не нужны: эффективный освежитель можно сделать самостоятельно

В туалете будет пахнуть свежестью неделями

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На освежающие блоки для унитаза приходится тратить достаточно много денег. Стоят они недешево, а заканчиваются очень быстро. Чтобы не переплачивать за упаковку и рекламу, похожее средство для очистки и освежения унитаза можно сделать и самостоятельно.

Как отмечают эксперты издания Dobrenoviny, для приготовления туалетных блоков понадобятся средства, которые уже есть на кухне и в ванной.

Главная задача туалетных блоков для унитаза — выделять приятный запах при каждом смыве и слегка дезинфицировать поверхность. С этим вполне справляются и обычные бытовые средства.

Как сделать ароматические шарики для туалета

Для приготовления плотных шариков нужно насыпать в миску 3 столовые ложки стирального порошка, добавить по 1 столовой ложке мятной зубной пасты и средства для мытья посуды. Массу тщательно перемешать до получения однородного пластичного состояния. Если смесь выходит слишком сухой, добавить еще немного пасты, а если жидкой — порошка. По желанию можно добавить эфирное масло.

Из готовой массы сформировать небольшие шарики и оставить на бумаге на 30 минут для просушки. Затвердевшие шарики поместить в пустой пластиковый футляр от старого покупного блока и повесить на край унитаза.

Фото сгенерировано ИИ

Как приготовить гелевый освежитель для унитаза

Этот способ подойдет тем, у кого уже есть подвесной держатель для геля. Понадобятся 100 мл воды, 25–30 мл жидкого мыла, чайная ложка кукурузного крахмала, шесть чайных ложек лимонной кислоты и несколько капель эфирного масла.

Крахмал и лимонную кислоту необходимо растворить в небольшом количестве холодной воды, чтобы избежать комков, после чего соединить с оставшимся объемом воды. Полученную смесь необходимо поставить на огонь и прогреть при постоянном помешивании до загустения. В слегка остывшую массу добавить 5 капель масла чайного дерева и 25–30 мл жидкого мыла. Готовый гель залить в многоразовый подвесной держатель, а остатки хранить в пластиковой бутылке.

Одной порции такого геля при активном использовании обычно хватает на 3–4 недели. Это примерно столько же, сколько работает магазинное средство, только стоит домашний вариант в разы дешевле.