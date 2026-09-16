Едва стоял на ногах: состояние здоровья Кадырова вызывает все больше вопросов (видео)

Состояние Кадырова очень беспокоит кремлевских чиновников

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Информация о неутешительном состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова появилась уже давно. Последний его выход на публику лишь подтвердил такие предположения.

Об этом пишет украинский журналист Константин Андриюк. По его словам, во время этого появления "на людях" состояние Кадырова было особенно заметно.

Накануне Рамзан Кадыров открыл первый в Грозном халяльный ресторан быстрого питания. На церемонии он почти не двигался и не разговаривал.

"Полуживой Кадыров на открытии халяльного "Вкусно и точка" (бывший MacDonalds). Он выглядит слишком тяжело. Передвигается с трудом, лицо полностью без эмоций, почти ничего не говорит. Большую часть времени просто смотрит в одну точку", — написал Андриюк.

Он напомнил, что уже давно ходят разговоры о серьезном заболевании у Кадырова. В частности, проблемы с почками, которые власти республики пытаются не афишировать.

"На этом открытии состояние Кадырова было особенно заметно", — подчеркнул журналист.

Проблемы со здоровьем Кадырова подтверждаются?

На днях российские источники распространили информацию о том, что состояние здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова в последнее время якобы резко ухудшилось, а передвигаться без помощи ему становится все сложнее. Во время публичных мероприятий его вынуждены поддерживать охранники и приближенные.

Отмечается, что 49-летний Кадыров в последнее время гораздо реже появляется на публике. При передвижении его часто поддерживают под руки, а самостоятельно он проходит только короткие расстояния перед камерами. Сейчас главе Чечни тяжело не только ходить, но и участвовать в длительных публичных мероприятиях. Даже публичные выступления даются ему сложнее, чем раньше.

К тому же Кадыров практически перестал появляться в Москве. А федеральных чиновников вроде бы регулярно направляют в Чечню, чтобы перед выборами показать его активность, а также лично оценить его состояние. И их доклады вызывают беспокойство в Кремле.

Рамзан Кадыров

Ранее "Телеграф" рассказывал, что друг Кадырова Асхаб Тамаев опозорился с гиперкаром с запахом Криштиану Роналду.