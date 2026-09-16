В Польше хотят вернуть срочную военную службу: каких украинцев это может затронуть

Предложение связывают с необходимостью усилить обороноспособность страны

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В Польше обсуждают возможность вернуть обязательную военную подготовку для взрослых мужчин. В таком случае нововведение коснется и некоторых украинцев, которые там сейчас проживают.

По словам депутата партии "Право и справедливость" (PiS) Пшемыслава Чарнека, граждан нужно обучать базовым навыкам защиты страны. Об этом он заявил в эфире программы "Граффити" на Polsat News.

Уточняя форму военной подготовки, Чарнек отметил, что это могла бы быть швейцарская форма — шесть месяцев обучения, которые распределены на несколько лет и проводятся во время каникул. Или же есть вариант более короткой подготовки.

"Без сомнения, в эти трудные времена нам нужно подумать о том, как обучить взрослых мужчин защищать себя и свою родину", — заявил Пшемыслав Чарнеки добавил, что у партии "Право и справедливость" "есть такие решения.

Депутат также подтвердил, что этот вопрос безусловно станет одним из первых, которые правительство займется, если партия "Право и справедливость" придет к власти после выборов в следующем году.

Когда был последний призыв в Польше

В Польше приостановлена обязательная военная служба после призыва 2008 года. С января 2010 года польская армия перешла к профессиональной модели. С тех пор страна сформировала профессиональные вооруженные силы численностью чуть более 200 000 военнослужащих и, согласно правительственным планам, планирует увеличить их численность примерно до 300 000, сообщает TVP World.

В настоящее время обязательным является только процесс военной квалификации, оценивающий физическую и психическую пригодность.

В 2022 году в рамках Закона о национальной обороне была введена добровольная базовая военная служба, состоящая из 27 дней начальной подготовки, завершающейся принесением присяги, за которой следует до 11 месяцев специализированной подготовки в регулярной части. В то же время польское правительство заявляло, что Законне предусматривает восстановления обязательной военной службы.

Сколько украинцев находятся в Польше

По состоянию на август 2026 года на территории Польши находится около от 1,8 до 1,9 млн граждан Украины. Об этом сообщал заместитель министра внутренних дел и администрации Мацей Дущик.

"Вероятно, к марту следующего года мы будем точно знать, сколько этих людей находится в Польше. Однако сегодня наиболее реалистичная оценка составляет от 1,8 до 1,9 млн человек", — заявил Мацей Дущик в эфире радиостанции TOK FM.

Из общего числа украинцев в Польше:

Женщины составляют примерно 43% — 50%

Дети — около 30% .

. Мужчины — около 27% от общего числа получателей временной защиты.

Сколько украинцев находятся в Польше. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Какие украинцы могут стать военнообязанными

Для украинских граждан, которые проживают на территории Польши, главным фактором является гражданство. Статус иностранца, наличие временной защиты, а также карты побыту или другого разрешения на проживание не делает человека военнообязанным в этой стране.

А если гражданин проходит процедуру натурализации и получает польское гражданство, с тех пор на него также распространяются предусмотренные польским законодательством обязанности.

Но важно понимать, что даже получение польского гражданства не означает автоматического отправления мужчины на военную службу. оинская обязанность в стране включает различные формы, а порядок определяется законом.

Какие украинцы могут стать военнообязанными. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Важно добавить, что в Польше нет принудительного призыва украинских граждан и их не могут отправить служить через польские учреждения, сообщает Oko.Press.

Также ранее фиксировали случаи с фейковыми повестками для украинцев в Польше. Управление по делам иностранцев тогда сообщало, что не является автором этих повесток.

Посольство Украины в Польше также заявляло, что повестки украинцам в Польше не направляются, а вступление в Украинский легион является добровольным.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Польше сделали дерзкое заявление о возможном нападении России.