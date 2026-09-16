Магазинні кульки для унітаза більше не потрібні: ефективний освіжувач можна зробити самостійно

В туалеті пахнутиме свіжістю тижнями

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На освіжаючі блоки для унітаза доводиться витрачати досить багато грошей. Коштують вони недешево, а закінчуються дуже швидко. Щоб не переплачувати за упаковку та рекламу, подібний засіб для очищення та освіження унітаза можна зробити й самостійно.

Як зазначають експерти видання Dobrenoviny, для приготування туалетних блоків знадобляться засоби, які вже є на кухні та у ванній.

Головне завдання туалетних блоків для унітаза — виділяти приємний запах при кожному змиванні та злегка дезінфікувати поверхню. З цим цілком справляються й звичайні побутові засоби.

Як зробити ароматичні кульки для туалету

Для приготування щільних кульок потрібно насипати в миску 3 столові ложки прального порошку, додати по 1 столовій ложці м’ятної зубної пасти та засобу для миття посуду. Масу ретельно перемішати до отримання однорідного пластичного стану. Якщо суміш виходить занадто сухою, додати ще трохи пасти, а якщо рідкою — порошку. За бажанням можна додати ефірну олію.

З готової маси сформувати невеликі кульки й залишити на папері на 30 хвилин для просушування. Затверділі кульки помістити в порожній пластиковий футляр від старого покупного блоку й повісити на край унітаза.

Фото згенероване ШІ

Як приготувати гелевий освіжувач для унітаза

Цей спосіб підійде тим, у кого вже є підвісний тримач для гелю. Знадобляться 100 мл води, 25–30 мл рідкого мила, чайна ложка кукурудзяного крохмалю, шість чайних ложок лимонної кислоти та кілька крапель ефірної олії.

Крохмаль і лимонну кислоту необхідно розчинити в невеликій кількості холодної води, щоб уникнути грудок, після чого з’єднати з рештою об'єму води. Отриману суміш необхідно поставити на вогонь і прогріти при постійному помішуванні до загустіння. У злегка остиглу масу додати 5 крапель олії чайного дерева та 25–30 мл рідкого мила. Готовий гель залити в багаторазовий підвісний тримач, а залишки зберігати в пластиковій пляшці.

Однієї порції такого гелю при активному використанні зазвичай вистачає на 3–4 тижні. Це приблизно стільки ж, скільки працює магазинний засіб, тільки коштує домашній варіант у рази дешевше.