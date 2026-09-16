Кажры позволяют рассмотреть окружение кремлевского главы во время спортивного досуга

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Глава Кремля Владимир Путин играет в хоккей с людьми, которые внешностью очень похожи на него самого и вероятно могут являться сотрудниками Федеральной службы охраны.

Соответствующие кадры в распоряжение "Телеграфа" передала OSINT-команда "Бджоли". По их словам, снимки были сделаны на хоккейной площадке в резиденции на Валдае.

"Интересно, что пара ФСОшников чертами лица очень похожи на самого Путина", — отметили в "Бджолах".

В своем материале OSINT-команда указывает, что Путин начал заниматься хоккеем еще в 2011 году. Он тренировался не реже одного раза в неделю руководством многократного чемпиона мира Вячеслава Фетисова.

Путин на хоккее. Фото: OSINT-команда "Бджоли"

Путина заметили хоккее. Фото: OSINT-команда "Бджоли"

"Какой же я утюг, не могу никак, копытами шевелю там по льду, как корова ползаю…" – так Путин тогда описывал свой стиль катания на коньках.

В игре принимали участие две команды — "Тигры" и "Медведи", в каждой из которых по четыре игрока. Путин играл за "Тигров" под номером 11 на позиции нападающего. На одном из фото видно табло, на котором счет 4:0 в пользу его команды.

Путин на хоккее. Фото: OSINT-команда "Бджоли"

Путин с командой играет в хоккей. Фото: OSINT-команда "Бджоли"

Ледовые арены, как сообщает команда, на которых тренируется путин, находятся в его резиденциях на Валдае, в Горки-10, Ново-Огарево и Бочаровом Ручье, в крымском поселке Олива и на территории знаменитого дворца в Геленджике.

В OSINT-команде добавили, что эти уникальные фото еще не публиковали в украинских СМИ. Появлялись лишь в одном финском таблоиде.

Путина заметили во время игры в хоккей. OSINT-команда "Бджоли"

Путин играет в хоккей в команде "Тигров". OSINT-команда "Бджоли"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ИИ сказал, когда и от чего может умереть Путин.