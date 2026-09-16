Вы больше никогда их не выбросите: 5 гениальных способов использовать втулки от туалетной бумаги

Эту "деталь" обычно выбрасывают, однако ее можно применить в быту

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Вместо того чтобы отправлять картонные втулки от туалетной бумаги в мусорную корзину, их можно превратить в полезных помощников для дома. Этот доступный материал отлично подходит для организации пространства, бытовых лайфхаков и разного творчества.

Простые картонные трубки могут обрести "вторую жизнь" в вашем доме. Об этом сообщает MSN.

Стильная подставка

Возьмите четыре картонные втулки от туалетной бумаги и любую плоскую легкую дощечку (или плотный картон) — и создайте стильную подставку своими руками. Этот проект займет совсем немного времени: достаточно надежно приклеить втулки в качестве ножек к вашей основе. Когда клей высохнет, просто переверните конструкцию. На такую подставку можно поставить декор или использовать её как второй ярус для рабочего стола и кухонной столешницы, чтобы грамотно организовать пространство. И конечно, не забудьте украсить её в стиле комнаты!

Стильная подставка/Фото: ИИ

Необычный органайзер для ванной

Освободите пространство от лишнего хаоса, превратив втулки от туалетной бумаги в оригинальную систему хранения для ванной. Сделать её можно по-разному: использовать втулки по отдельности или склеить несколько штук вместе. Какой бы вариант вы ни выбрали, не забудьте сделать им донышко, прежде чем складывать вещи. И конечно, задекорируйте органайзер под интерьер вашей ванной комнаты. Готовую подставку поставьте на столешницу подальше от раковины — в ней очень удобно хранить ватные палочки, зубочистки и другие мелочи.

Органайзер для ванной/Фото: ИИ

Сплетите корзину

Добавьте в свой дом стильные места для хранения с помощью идеи корзины своими руками, которую можно сделать из пустых втулок от туалетной бумаги. Чтобы всё получилось, вам понадобится много втулок: чем их больше, тем крупнее выйдет корзина. Это чуть более сложный проект, требующий техники плетения и, возможно, помощи ещё одной пары рук. Однако, когда всё будет готово, вы сможете украсить корзину в соответствии с интерьером вашего дома. Сделайте несколько корзин разных размеров и стилей и расставьте их по всему дому в качестве недорогого решения для хранения.

Как сплести корзину

Аккуратно храните оберточную бумагу

Не выбрасывайте втулки от туалетной бумаги, ведь их можно использовать для аккуратного хранения обёрточной бумаги. Небольшие рулоны легко пролезут сквозь втулку, а для более пышных остатков бумаги достаточно сделать вдоль картонного цилиндра один продольный разрез. Затем просто наденьте разрезанную втулку на рулон — она мгновенно зафиксирует бумагу. Теперь она не раскрутится и не будет занимать лишнее место в зоне хранения. К тому же фиксатор легко снять: достаточно просто сдвинуть его в сторону.

Приспособление для хранение оберточной бумаги/Фото: ИИ

Диспенсер для мусорных пакетов

Создание диспенсера для мусорных пакетов — это гениальный способ повторно использовать втулки от туалетной бумаги для организации пространства на кухне. Это поможет освободить место, свернув пакеты в компактный рулон, который поместится внутри картонной втулки. Сделайте в центре цилиндра отверстие, достаточное для того, чтобы через него можно было вытащить пакет. Протолкните свернутые пакеты внутрь и вытяните край последнего пакета наружу, чтобы их было удобно доставать. Чтобы освободить еще больше места, закрепите диспенсер на внутренней стороне дверцы кухонного шкафа.

Диспенсер для мусорных пакетов/Фото: ИИ

Ранее "Телеграф" рассказывал, что узоры на туалетной бумаге — не просто украшение. Эта деталь напрямую влияет на то, насколько удобно будет пользоваться бумагой.