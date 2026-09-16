В Киеве предлагают отключить сигнал воздушной тревоги в определенное время суток: когда именно

Громкоговорители под окнами могут работать иначе

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В Киеве хотят сделать ночные оповещения через уличные громкоговорители тише. Предлагается уменьшить их громкость в жилых массивах и изменить способ объявления отбоя воздушной тревоги.

Соответствующая петиция была опубликована на сайте Киевского городского совета. Ее автором выступила Анастасия Ковалевская.

Почему в Киеве хотят изменить ночные сирены

Автор инициативы утверждает, что из-за новой тактики вражеских атак в Киеве за одну ночь может прозвучать пять-шесть воздушных тревог.

По ее словам, из-за этого громкоговорители возле жилых домов могут срабатывать до десяти и более раз за ночь. При этом они сообщают не только о начале тревоги, но и об окончании опасности.

Петиция на сайте Киевского городского совета. Фото: "Телеграф"

В петиции отдельно подчеркивается, что особенно остро эта проблема касается семей с маленькими детьми.

"Во время комендантского часа город фактически замирает, а киевляне дополнительно получают уведомления на телефоны. При этом за одну ночь система внешнего оповещения может до десяти раз громко срабатывать прямо под окнами. Ребенок просыпается не только от начала тревоги, но и от такого же громкого объявления о ее завершении. Наоборот, это приводит к хроническому недосыпанию и истощению", — отмечается в тексте обращения.

Еще один вопрос в петиции — работа громкоговорителей в районах с плотной застройкой. В частности, автор обращения упоминает улицу Анны Ахматовой на Позняках.

Она утверждает, что там сирены могут срабатывать не одновременно, а с интервалом в одну-две минуты. Из-за этого жители слышат повторное сообщение о начале воздушной тревоги.

Как предлагают решить проблему

В петиции подчеркивается, что речь не идет об отмене воздушных тревог. Автор обращения предлагает лишь изменить работу системы внешнего оповещения в ночное время.

Ночью звук громкоговорителей хотят уменьшить до минимально достаточного уровня. То есть сигнал должен оставаться слышимым, но не звучать на полную мощность во время комендантского часа.

Другой вариант касается отбоя воздушной тревоги. В петиции предлагают сделать это сообщение тише ночью или вообще не включать его.

Проблему с задержкой между громкоговорителями хотят решить синхронизацией их работы. Громкоговорители из районов, где сигналы перекрывают друг друга, можно перенести туда, где звукового покрытия недостаточно.

Сбор подписей под обращением начался 31 августа 2026 года. Чтобы Киевсовет рассмотрел петицию, она должна набрать 6000 подписей. На момент публикации петиция находится на этапе сбора голосов. Сейчас ее поддержал 671 человек, а до завершения сбора подписей остается 43 дня.

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Контекст "Телеграфа": Подача петиции — это юридическое право каждого украинца вынести свою инициативу на публичное обсуждение, однако она не является готовым решением власти или опросом общественного мнения. Абсолютное большинство подобных обращений не получает практической поддержки и не трансформируется в реальные решения или нормативно-правовые акты даже после сбора необходимого количества подписей.

Более подробно о том, что такое петиция, в материале: "Петиция в Украине: что это такое и действительно ли она может что-то изменить".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве требуют от власти изменить правила в детских садах.