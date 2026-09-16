Рада взялась за "черные" колл-центры: кто такие "офисники" и какое наказание им светит

Первую версию законопроекта подали еще в 2023 году

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В среду, 16 сентября, Верховная Рада Украины ужесточила ответственность за электронно-коммуникационное мошенничество и деятельность мошеннических "колл-центров". Парламент принял Закон №10190.

За "Проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по установлению ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество" проголосовали 313 народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Закон усилит борьбу с мошенниками и финансовыми пирамидами. В Уголовный кодекс добавили новые статьи, которые вводят ответственность за кражу и использование чужих персональных данных, банковских тайн и реквизитов карт.

Новые нормы предусматривают от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества за создание мошеннического колл-центра (электронно-коммуникационной организации), руководство им или участие в его деятельности.

Мошеннические колл-центры

Данная проблема остается одной из наиболее актуальных финансовых угроз в Украине. Начиная с 2023–2024 годов, государство и правоохранительные органы существенно ужесточили законодательную базу и системную борьбу с этой индустрией.

Схема работы и основные методы

Телефонное мошенничество: Звонки от имени сотрудников службы безопасности банков (НБУ, ПриватБанк, Монобанк и др.), СБУ или полиции. Жертву убеждают, что с её карты пытается сняться перевод, и требуют назвать SMS-код, PIN или реквизиты.

Звонки от имени сотрудников службы безопасности банков (НБУ, ПриватБанк, Монобанк и др.), СБУ или полиции. Жертву убеждают, что с её карты пытается сняться перевод, и требуют назвать SMS-код, PIN или реквизиты. Инвестиционные схемы: Операторы предлагают вложить деньги в "прибыльные" платформы: криптовалюту, акции мировых компаний или фейковые сырьевые биржи.

Операторы предлагают вложить деньги в "прибыльные" платформы: криптовалюту, акции мировых компаний или фейковые сырьевые биржи. Смена фокуса: В связи с высокой осведомленностью граждан Украины, многие такие структуры переориентировались на жителей стран ЕС, Казахстана и Молдавии, используя подмену номеров (Spoofing) и знание иностранных языков.

Как государство борется с "черными" колл-центрами

Государство активно борется с этой проблемой. К примеру, в августе 2026 года Национальная полиция совместно с СБУ и Офисом генпрокурора провела более 400 обысков и прекратила работу 94 мошеннических call-центров. Было выявлено 1794 оборудованных рабочих места. Кроме рейдов и изменений законов, власти также взаимодействуют с банками. Финансовые учреждения внедряют алгоритмы на базе ИИ для автоматической блокировки подозрительных транзакций и выявления карт-"дропов" (на которые выводятся украденные средства).

Как работают мошеннические колл-центры в Украине?

Ранее сообщалось, что президент футбольного клуба "Харьков" Богдан Бойко стал фигурантом антикоррупционной спецоперации НАБУ и САП "Карфаген". Согласно данным расследования, он являлся негласным куратором колл-центров в Украине.