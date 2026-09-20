Аэрофритюрница больше не фаворит: этот прибор готовит еще проще и без растительного масла

Этот прибор не жарит еду

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Если вы привыкли готовить в аэрофритюрнице, но ищете альтернативу, есть еще один вариант. Пароварка позволяет готовить почти без растительного масла, сохраняя вкус и текстуру продуктов.

Такой способ подходит для овощей, рыбы, мяса и гарниров. К тому же, во время приготовления не нужно добавлять масло, как написали в "Mia".

Почему стоит обратить внимание на пароварку

Пароварка работает по простому принципу – пища готовится под действием горячего пара. Такой способ позволяет обойтись без растительного масла, а овощи, рыба и другие продукты остаются сочными и не теряют свой естественный вкус.

Приготовление на пару используют уже тысячи лет. Если раньше для этого брали простые бамбуковые корзины, то у современных электрических моделей несколько уровней, таймеры и готовые программы для различных продуктов.

Еще одно преимущество – возможность готовить сразу несколько блюд. В многоуровневых пароварках продукты можно разместить отдельно, поэтому овощи, мясо или гарнир будут готовиться одновременно.

Такой прибор не создает брызг жира и не загрязняет кухню, как сковорода. Большинство моделей легко разбираются для мытья, а сам процесс приготовления не требует постоянного контроля.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как с помощью двух ложек простого средства быстро избавиться от накипи в чайнике без уксуса.