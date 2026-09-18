Многие годами пользуются теркой неправильно. Одно движение избавит от беспорядка на кухне

Узнайте, почему терку нужно класть на бок, а не ставить вертикально

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Натирание сыра, моркови или шоколада на кухонной терке — привычное дело. Но зачастую продукт разлетается во все стороны, сама терка скользит по столу, а в конце работы приходится собирать мелкие кусочки по всей разделочной доске.

Справиться с этой проблемой поможет элементарная смена положения кухонного прибора, о которой многие даже не догадываются. Этим лайфхаком поделились на кулинарном канале Allrecipes на YouTube.

При привычном вертикальном натирании приходится удерживать терку одной рукой, а другой с силой давить на продукт сверху вниз. Из-за давления терка легко смещается и шатается, если у нее нет силиконового основания. Стружка вылетает из-под нижней грани и разлетается по столешнице. Кроме того, при таком движении легко поранить пальцы об острые лезвия.

Но если положить четырехгранную терку горизонтально на бок, направив нужную грань вверх, проблема исчезнет. В таком положении прибор устойчиво лежит на столе, а натертые кусочки не разлетаются, а собираются внутри его полой части. После натирания остается только поднять терку над миской и высыпать содержимое.

Это не только поможет избежать лишнего мусора на кухне, но и обезопасит пальцы от травм.

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