Вместо банальных "ролексов": какие часы носит Дональд Туск и сколько они стоят (фото)

Дональд Туск придерживается сдержанного стиля

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Пока многие известные политики носят часы популярных швейцарских марок, премьер-министр Польши Дональд Туск предпочитает менее демонстративную "тихую роскошь" и японскую точность. На руке Туска заметили часы премиального бренда Grand Seiko – Heritage Hi-Beat 36000 GMT с референсом SBGJ001.

Как рассказал "Телеграфу" часовой энтузиаст и блогер с канала cats_and_watches, вместо стандартного стального браслета политик избрал лаконичный кожаный ремешок, благодаря которому аксессуар выглядит более сдержанно и деловым.

Grand Seiko является люксовым брендом корпорации Seiko, часы которого по качеству изготовления и точности конкурируют с продукцией известных швейцарских мануфактур. Особенность модели SBGJ001 – текстурированный циферблат с узором Mount Iwate, поверхность которого по-разному отражает свет в зависимости от угла обзора.

Размер корпуса из нержавеющей стали 40,0 мм, а его толщина – 14,0 мм. Водостойкость часов составляет 100 метров, а запас мощности – 55 часов.

Часы Дональда Туска. Коллаж "Телеграфа"

Часы оснащены высокочастотным механизмом Hi-Beat, работающим с частотой 36 тысяч полуколебаний в час. Также модель показывает дату и имеет функцию GMT, позволяющую следить за временем сразу в двух часовых поясах — практичная деталь для человека, который часто путешествует.

На вторичном рынке и специализированных площадках такие часы стоят примерно 4,5–5 тысяч долларов, или около 185–210 тысяч гривен. Это не самый очевидный статусный аксессуар, а скорее выбор человека, ценящего мастерство изготовления и часовую механику.

Ранее мы рассказали, какие часы носил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров и сколько они стоят сейчас.