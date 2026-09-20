Среди погибших - маленькие дети. Все о последствиях ночной атаки по Украине (фото)
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Враг продолжает бить по гражданским
Враг атаковал Киевскую область в ночь на 20 сентября. В результате есть пострадавшие и разрушения.
В Вышгородском районе пострадали два человека — мать и ребенок. Их госпитализировали в местную больницу. Об этом сообщает глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.
"Враг еще раз бьет по гражданским объектам. В результате атаки повреждены учебное заведение и автобус. Спасатели ГСЧС работают на месте и ликвидируют последствия атаки. Информация о состоянии пострадавших и других последствий уточняется", — отметил он.
В то же время в поселке Глеваха поздно вечером 19 сентября в результате российской атаки погибли мать и двое трехлетних детей. Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре. По данному факту начато расследование.
"В поселке Глеваха Фастовского района в результате атаки поврежден двухэтажный жилой дом. Погибли двое детей 2023 года рождения — мальчик и девочка и 39-летняя женщина, мать мальчика. По предварительным данным, вечером у дома находились три семьи с детьми. Женщина завела двоих малышей в дом, чтобы уложить их спать. Именно в этот момент раздался взрыв", — отметили в пресс-службе.
В результате атаки повреждена кровля дома и перекрытие между этажами. Произошел пожар.
При процессуальном руководстве Фастовской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Также в Фастовском районе в результате попадания вражеского БпЛА произошел пожар кровли пятиэтажного жилого дома. К счастью, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ночь на 17 сентября Россия нанесла по Киеву баллистический удар и атаковала дронами. Корреспондент Ян Доброносов побывал на месте одного из ударов.