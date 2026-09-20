Боялся и растерялся: редкое видео с Путиным стало вирусным

Таким кремлевского главу мало кто видел

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В сети вспомнили одно из интервью российского главы Владимира Путина из далекого 1999 года. Тогда еще журналисты могли задавать ему вопросы без предварительного согласования. На этих кадрах он выглядит растеряно и неуверенно.

Старый ролик опубликовали в социальных сетях. Разговор с представителями СМИ произошел на фоне споров вокруг взрывов жилых домов.

Отметим, серия террористических актов в российских городах Буйнакске, Москве и Волгодонске произошли 4—16 сентября 1999 года. Несколько многоэтажных жилых домов были взорваны с помощью заложенной в подвалы взрывчатки: в Буйнакске (4 сентября), два в Москве (8—9 и 13 сентября) и в Волгодонске (16 сентября). Тогда 307 человек погибли, более 1700 человек получили ранения различной степени тяжести или пострадали в той или иной мере.

На тот момент публично обсуждались версии о возможной причастности российских спецслужб, которые Кремль категорически отрицал.

Журналист спросил Путина — "Цель оправдывает средства?". Российский глава заметно нервничает после этого вопроса и теряется, что ответить. Это можно заметить по его реакции. Путин будто воспринимает вопрос как обвинение лично в свой адрес.

"Человек в здравом рассудке, мне кажется, никогда не сможет решиться на подобное преступление — взорвать дом с живыми людьми", — неуверенно пробормотал Путин.

Стоит добавить, что этот комментарий Путина в наши дни выглядит довольно иронично, ведь сейчас он сам стал тем, кто может одобрять удары по жилым домам с живыми людьми во время войны в Украине.

Также отмечается, что с 2001 года контроль над телеканалов "НТВ" перешл к структурам "Газпрома". После этого из компании ушли сотни сотрудников, включая многих известных журналистов.

На этом фоне прямые и острые вопросы Путину постепенно прекратились. А сейчас такой сценарий и вовсе невозможен, чтобы глава Кремля отвечал на заранее не подготовленные вопросы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ИИ сказал, когда и от чего может умереть Путин.